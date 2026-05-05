6 мая согласно новому церковному календарю православные в Украине чтят память святого Иова Почаевского - подвижника, чья жизнь стала образцом стойкости в вере. В этот же день отмечают Преполовение Пятидесятницы 2026 - середину пути между Пасхой и Троицей.
Рассказываем, какие традиции и приметы связаны с этим днем, кто празднует именины, а также какой сегодня праздник отмечают верующие, которые придерживаются старого стиля.
С недавних пор в Православная церковь Украины использует обновленный календарь - новоюлианский. Поэтому даты праздников, которые не меняются из года в год, "сдвинулись" на 13 дней вперед. При этом не все отказались от прежней традиции, и часть верующих по-прежнему живет по старому, юлианскому, календарю. У общин и монастырей есть право самим решать, каким стилем пользоваться.
Какой церковный праздник сегодня в новом календаре
6 мая православная церковь согласно новому стилю чтит память преподобного Иова Почаевского. По старому календарю святого будут вспоминать 19 мая.
В миру Иова звали Иван Железо - он родился на Галичине в XVI веке. В десять лет мальчик ушел в Преображенский Угорницкий монастырь, а через два года принял монашество. Со временем его рукоположили в иеромонаха и перевели в Дубенский Крестный монастырь, где Иов стал игуменом. При нем Иван Федоров напечатал в типографии князя Острожского знаменитую Острожскую Библию.
Из-за конфликтов с католиками и униатами Иову пришлось покинуть монастырь: святитель поселился у Почаевской горы и жил в пещере отшельником, пока монахи Почаевской обители не попросили его стать их игуменом. Монастырь тогда расцвел: был построен собор, несколько новых церквей, основана типография.
Умер преподобный в сто лет. Его мощи нашли лишь через восемь лет после смерти - они оказались нетленны.
Кого еще почитают сегодня в новом календаре церкви:
- праведного Иова Многострадального;
- мучеников Варвара, воина, Вакха, Калимаха, Дионисия;
- мученика Парфения,
а также мученика Варвара, бывшего разбойника.
Через 25 дней после Пасхи церковь отмечает Преполовение Пятидесятницы - середину пятидесятидневного пути между Пасхой и Троицей. Название говорит само за себя: преполовение - это половина.
В этом году дата выпадает на 6 мая - она одинакова как для нового, так и для старого церковного календаря. Сам праздник длится восемь дней, в церкви в это время напоминают, что приближается день сошествия Святого Духа.
Какой сегодня церковный праздник в Украине по старому стилю
По старому календарю 6 мая - день святого Георгия Каппадокийского, известного как Георгий Победоносец.
Что нужно и что нельзя делать сегодня
К святому Иову обращаются с просьбами об исцелении от тяжелых болезней, защите от врагов и зла, помощи в нужде.
В праздник Преполовения Пятидесятницы совершается малое освящение воды: после службы в храмах идут крестным ходом к рекам, озерам или колодцам. Освященной водой окропляют поля, скотину, окропляют друг друга.
В народе день называют Иов-горошник. В старину в это время сеяли горох - обязательно в сумерках, чтобы воробьи не заметили семена и не выклевали их.
Роса на Иова считается особенной - верят, что если походить с утра по траве босиком, то можно вылечить суставы, успокоить нервы, вернуть крепкий сон.
В этот день церковь призывает отказаться от ссор, сквернословия, зависти и лени. Также в праздник Преполовения Пятидесятницы не стоит:
- обижать ни людей, ни животных;
- ругаться, сквернословить и ссориться;
- отвлекаться от духовной стороны праздника (желательно побывать в храме или помолиться дома).
Что сегодня нельзя делать по народным приметам:
- отказывать в помощи и милостыне;
- заниматься тяжелой физической работой без необходимости;
- шить и вязать - считается, что "запутаешь судьбу".
Хорошо в праздник помочь тем, кто нуждается - считается, что любое добро вернётся вдвойне.
Народные приметы о погоде 6 мая
День Иова-горошника может рассказать о том, какой будет погода:
- нет росы с утра - погода поменяется;
- утром стелется туман над полями - дождя не будет;
- на клене появились сережки - пора сажать свеклу;
- осы вьют гнезда в открытых местах - лето будет сырым;
- во время ливня на воде пузыри - ненастье затянется надолго.
И самая главная примета дня: если на Иова теплая ночь - быть богатому урожаю огурцов.
У кого именины сегодня
6 мая день ангела отмечают Василий, Денис, Иван, Иларион, Иов и Марфа.
Считается, что люди, рожденные в этот день, очень энергичные и активные. Если направляют эту энергию в нужное русло - могут добиться многого. Но порою они не умеют себя сдерживать, и поэтому иногда сами создают себе проблемы. При этом в семье они обычно совсем другие - заботливые, внимательные и верные.