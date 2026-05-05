Православный праздник сегодня называют в народе Иов-горошник и по выпавшей росе судят, каким будет урожай огурцов.

6 мая согласно новому церковному календарю православные в Украине чтят память святого Иова Почаевского - подвижника, чья жизнь стала образцом стойкости в вере. В этот же день отмечают Преполовение Пятидесятницы 2026 - середину пути между Пасхой и Троицей.

Рассказываем, какие традиции и приметы связаны с этим днем, кто празднует именины, а также какой сегодня праздник отмечают верующие, которые придерживаются старого стиля.

С недавних пор в Православная церковь Украины использует обновленный календарь - новоюлианский. Поэтому даты праздников, которые не меняются из года в год, "сдвинулись" на 13 дней вперед. При этом не все отказались от прежней традиции, и часть верующих по-прежнему живет по старому, юлианскому, календарю. У общин и монастырей есть право самим решать, каким стилем пользоваться.

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

6 мая православная церковь согласно новому стилю чтит память преподобного Иова Почаевского. По старому календарю святого будут вспоминать 19 мая.

В миру Иова звали Иван Железо - он родился на Галичине в XVI веке. В десять лет мальчик ушел в Преображенский Угорницкий монастырь, а через два года принял монашество. Со временем его рукоположили в иеромонаха и перевели в Дубенский Крестный монастырь, где Иов стал игуменом. При нем Иван Федоров напечатал в типографии князя Острожского знаменитую Острожскую Библию.

Из-за конфликтов с католиками и униатами Иову пришлось покинуть монастырь: святитель поселился у Почаевской горы и жил в пещере отшельником, пока монахи Почаевской обители не попросили его стать их игуменом. Монастырь тогда расцвел: был построен собор, несколько новых церквей, основана типография.

Умер преподобный в сто лет. Его мощи нашли лишь через восемь лет после смерти - они оказались нетленны.

Кого еще почитают сегодня в новом календаре церкви:

праведного Иова Многострадального;

мучеников Варвара, воина, Вакха, Калимаха, Дионисия;

мученика Парфения,

а также мученика Варвара, бывшего разбойника.

Через 25 дней после Пасхи церковь отмечает Преполовение Пятидесятницы - середину пятидесятидневного пути между Пасхой и Троицей. Название говорит само за себя: преполовение - это половина.

В этом году дата выпадает на 6 мая - она одинакова как для нового, так и для старого церковного календаря. Сам праздник длится восемь дней, в церкви в это время напоминают, что приближается день сошествия Святого Духа.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по старому стилю

По старому календарю 6 мая - день святого Георгия Каппадокийского, известного как Георгий Победоносец. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и его главных обычаях и приметах.

Что нужно и что нельзя делать сегодня

К святому Иову обращаются с просьбами об исцелении от тяжелых болезней, защите от врагов и зла, помощи в нужде.

В праздник Преполовения Пятидесятницы совершается малое освящение воды: после службы в храмах идут крестным ходом к рекам, озерам или колодцам. Освященной водой окропляют поля, скотину, окропляют друг друга.

В народе день называют Иов-горошник. В старину в это время сеяли горох - обязательно в сумерках, чтобы воробьи не заметили семена и не выклевали их.

Роса на Иова считается особенной - верят, что если походить с утра по траве босиком, то можно вылечить суставы, успокоить нервы, вернуть крепкий сон.

В этот день церковь призывает отказаться от ссор, сквернословия, зависти и лени. Также в праздник Преполовения Пятидесятницы не стоит:

обижать ни людей, ни животных;

ругаться, сквернословить и ссориться;

отвлекаться от духовной стороны праздника (желательно побывать в храме или помолиться дома).

Что сегодня нельзя делать по народным приметам:

отказывать в помощи и милостыне;

заниматься тяжелой физической работой без необходимости;

шить и вязать - считается, что "запутаешь судьбу".

Хорошо в праздник помочь тем, кто нуждается - считается, что любое добро вернётся вдвойне.

Народные приметы о погоде 6 мая

День Иова-горошника может рассказать о том, какой будет погода:

нет росы с утра - погода поменяется;

утром стелется туман над полями - дождя не будет;

на клене появились сережки - пора сажать свеклу;

осы вьют гнезда в открытых местах - лето будет сырым;

во время ливня на воде пузыри - ненастье затянется надолго.

И самая главная примета дня: если на Иова теплая ночь - быть богатому урожаю огурцов.

У кого именины сегодня

6 мая день ангела отмечают Василий, Денис, Иван, Иларион, Иов и Марфа.

Считается, что люди, рожденные в этот день, очень энергичные и активные. Если направляют эту энергию в нужное русло - могут добиться многого. Но порою они не умеют себя сдерживать, и поэтому иногда сами создают себе проблемы. При этом в семье они обычно совсем другие - заботливые, внимательные и верные.

