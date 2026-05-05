Главная ежедневная привычка для долголетия: что посоветовали эксперты

Эта привычка не усложнит вашу жизнь и отлично впишется в ежедневный распорядок дел.

Продолжительность жизни лишь частично зависит от генетики - примерно на 25%. Остальные 75% определяются образом жизни и ежедневными привычками.

К такому выводу пришли эксперты, которые назвали ключевой фактор, способный продлить жизнь, пишет Health.

Главная привычка для долголетия

По словам специалистов, наиболее важной ежедневной привычкой является регулярная физическая активность. Исследования показывают, что систематические упражнения могут увеличить продолжительность жизни в среднем на 2–4 года, а в некоторых случаях – даже больше.

Физическая активность положительно влияет на организм несколькими путями:

улучшает кровообращение и снабжение органов кислородом;

снижает хроническое воспаление, связанное с диабетом, артритом и нейродегенеративными заболеваниями;

нормализует обмен веществ и уровень сахара в крови;

поддерживает работу мозга и память;

помогает справляться со стрессом за счет снижения уровня кортизола.

Как внедрить движение в повседневную жизнь

Эксперты отмечают, что начать заниматься спортом можно в любом возрасте. Даже небольшая активность уже приносит пользу.

Рекомендуется уделять не менее 150 минут умеренной физической нагрузки в неделю или 75 минут интенсивной, а также выполнять силовые упражнения минимум дважды в неделю.

Среди простых способов добавить движение в жизнь:

ежедневные прогулки, растяжка, йога или плавание;

сочетание кардионагрузок с силовыми упражнениями;

выбор активностей, которые приносят удовольствие – например, танцы или садоводство.

Дополнительные факторы долголетия

Помимо физической активности, эксперты выделяют и другие важные привычки.

Сбалансированное питание. Рацион должен включать фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирный белок и полезные жиры. Особое внимание специалисты уделяют средиземноморской диете, которая, по данным исследований, может значительно увеличить продолжительность жизни.

Качественный сон. Взрослым рекомендуется спать 7–9 часов в сутки. Недостаток сна повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и преждевременного старения, доказали исследования.

Социальные связи. Общение с друзьями и семьей снижает уровень стресса, улучшает эмоциональное состояние и может увеличить продолжительность жизни. Отсутствие социальных контактов, наоборот, повышает риск преждевременной смерти.

Умственная активность. Чтение, изучение новых навыков, головоломки и творческие занятия помогают сохранить когнитивные функции и снизить риск деменции.

Что сокращает жизнь

Эксперты также назвали привычки, которых стоит избегать:

курение, являющееся одной из главных причин преждевременной смерти;

малоподвижный образ жизни;

чрезмерное употребление алкоголя;

питание с высоким содержанием сахара, переработанных продуктов и вредных жиров.

Специалисты подчеркивают: даже небольшие изменения в образе жизни могут существенно повлиять на здоровье и продолжительность жизни.

Ирина Нестерова

10:42, 23.03.26

6 мин.1367

