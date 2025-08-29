Он отмечает, что за подчиненных ему не стыдно.

Более года назад в составе 93-й бригады Холодный Яр появился уникальный батальон, созданный из бывших заключенных, подписавших контракт с Вооруженными Силами в тюрьме, за которых сегодня не стыдно. Об этом сказал командир батальона "Алькатрас" с позывным "Валидол".

По его словам, труднее всего сформировать здоровый коллектив, потому что люди приходили из мест лишения свободы и у каждого свои взгляды, свои характеры.

"Это, пожалуй, было самое трудное - сделать из "разношерстного" народа единый коллектив, чтобы это был военный организм", - рассказал он.

При этом военный добавил, что среди них были единицы, которые проходили военную службу раньше, а остальные не знали что такое армия, не держали оружие в руках.

"Через определенный промежуток времени военнослужащие уже полностью интегрируются, они становятся как обычные военнослужащие, разница стирается и тогда трудно отличить обычного военнослужащего от военнослужащего нашего батальона - это касается поведения в обществе. Что касается боевой подготовки, то могу утверждать, что наши военнослужащие более подготовлены, мотивированы и заряжены на ведение боевых действий", - отметил командир батальона "Алькатрас".

По его словам, людей ценят за то, как они воюют против врага.

"Их прошлое мы не трогаем, каждый может ошибиться. Но если человек пришел, а к нам идут только добровольно, то они знают наши требования, которые озвучиваются при отборе", - подчеркнул он

Командир батальона "Алькатрас" отметил, что в настоящее время у них есть военнослужащие, которые прослужили год и, согласно закону, административный надзор в отношении них прекращается, ограничения снимаются и они теперь будут иметь такие же права как военнослужащие - на отпуск, на свободное перемещение.

"За всех военнослужащих мне не стыдно смотреть никому из командиров в глаза. Сейчас наши военнослужащие работают на разных направлениях, в других батальонах и отзывы от командиров положительные. У нас есть тенденция к увеличению численности, к нам хотят идти военнослужащими бывшие заключенные, очень много обращений, но очень многим отказываем, потому что они не подходят по физическому состоянию, по каким-то другим параметрам", - отметил военный с позывным "Валидол".

Он отметил, что у них уже есть несколько экипажей беспилотных систем.

В то же время экс-осужденный Бьорн поделился в видео, что все, что рассказывают инструкторы во время учений пригодится в той или иной ситуации. По его словам, за год у него было 5 контузий и 4 ранения - пулевые и осколочные.

Экс-осужденный за незаконное завладение транспортным средством с позывным "Канс" отмечает, что воевал и в 2014 году.

"Тогда война была понятна - один на один вышел и кто сильнее, тот победил, а сейчас война роботов, все летает, все свистит, но мы не сидим, набираемся опыта, учимся", - добавил он.

Экс-осужденный за кражи с позывным "Паха" подчеркнул, что с плохими мыслями воевать в ожидании смерти "это горе-беда". Он рассказал, что кардинально изменил свои взгляды и не хочет двигаться "по тюремной жизни".

"Я подписывал контракт не с целью - идти и сдыхать, а поработать, уничтожать врага. А некоторые пошли с мыслями, что они погибнут и так и произошло. Надо, чтобы ты был "на характере" и не думать о плохом. Страшно всем, но я хотел изменить свою жизнь и сделал это", - подчеркнул он.

Мобилизация заключенных - что известно

Как сообщал УНИАН, 17 мая 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешено некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Согласно закону, не могут быть мобилизованы осужденные за тяжкие преступления, в частности, умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие. А также те, кто получили сроки за преступления против основ национальной безопасности.

По данным Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, около 9,5 тысяч добровольцев из числа осужденных вступили в ряды Вооруженных сил Украины. Среди таких военнослужащих также 100 женщин.

Известно, что среди осужденных, которые сейчас находятся в ВСУ, 55% были осуждены за имущественные преступления, 11% - за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 9% - за нанесение телесных повреждений, 6% - за совершение ДТП с пострадавшими и 6% - за убийства.

