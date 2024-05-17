Он подписал принятый в мае парламентом закон.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешено некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Отмечается, что сегодня, 17 мая, возвращен с подписью президента Закон "О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Украины и другие законы Украины относительно внедрения института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности".

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Мобилизация заключенных: что известно

Как сообщал УНИАН, этот закон был принят Верховной Радой Украины 8 мая. За него проголосовали 279 народных депутатов.

Согласно закону, не могут быть мобилизованы осужденные за тяжкие преступления, в частности, умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие. А также те, кто получили сроки за преступления против основ национальной безопасности.

Народный депутат Елена Шуляк отмечала, что, согласно закону, мобилизация заключенных, а точнее реализация в отношении таких категорий граждан механизма УДО только по решению суда. Также в нем предусмотрено :

только добровольность такого решения самим заключенным;

согласие от командира воинской части;

соответствие психического состояния и состояния здоровья заключенного требованиям службы в ВСУ;

более трех лет срока пребывания в тюрьме до окончания определенного наказания;

Такая категория мобилизованных будет проходить службу в специальных подразделениях. Она сообщила, что административный надзор за такими людьми будет осуществляться командиром воинской части, куда они попадают.

Согласно закону, не могут быть мобилизованы заключенные за преступления: против основ национальной безопасности Украины; умышленное убийство двух или более лиц, или соединенное с изнасилованием; сексуальное насилие; а также судимость за совершение уголовных преступлений, предусмотренных статьями 152-156/1, 258-258/6, частью четвертой статьи 286/1 Уголовного кодекса Украины, если такие судимости не погашены или не сняты в установленном законом порядке.

Также не могут быть мобилизованы те, кто посягал на жизнь правоохранителей; те, кто совершил особо тяжкие коррупционные нарушения; те, кто занимал особо ответственное положение независимо от статьи преступления (министры, депутаты, их заместители и помощники).

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