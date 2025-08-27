Грузия пока является единственным путем, по которому украинские экс-осужденные могут вернуться домой с оккупированных территорий или после депортаций в Россию.

В августе домой вернули 65 украинцев, которых Россия похитила из колоний на оккупированной территории Херсонской области, а затем выдворила на нейтральную полосу на границе с Грузией. Из-за проблем с документами, эти люди неделями и даже месяцами ждали на нейтральной полосе, ожидая возможности вернуться домой. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что Грузия сейчас является единственным путем, через который украинские экс-осужденные могут вернуться домой с оккупированных территорий или после депортаций в Россию. В то же время, не имея никаких документов, украинские экс-заключенные на недели или месяцы застревают на российско-грузинской границе, пока не получат подтверждение от посольства Украины, что они являются ее гражданами. После этого они могут получить "белый паспорт" в дипломатическом учреждении в столице Грузии и вернуться домой.

Так, часть украинцев после возвращения в Украину попала в следственный изолятор - им еще осталось отбыть наказание. Других после больницы перевезли в один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Одессе.

В частности, журналисты рассказывают историю Ивана, который по состоянию на начало полномасштабной войны уже находился в российской тюрьме. В Россию он поехал в 2015 году искать сестру, но вместо этого оказался за решеткой.

"При мне в тюрьме было семь трупов: пятеро повесились, другие вскрыли себе вены и умерли. Работники видят, что он истекает кровью, и просто бросают туда лезвие и кричат: "На, животное. Прячься дальше", - рассказал он.

Мужчина отмечает, что его просили делать то, что для него аморально, - сдавать заключенных, рассказывать, что они делают. "Татуировки у меня есть - за каждую из них я сидел по месяцу в одиночной камере", - добавил Иван.

Из российской тюрьмы его освободили в марте. По словам мужчины, за воротами на него надели наручники и отвезли в суд, где он получил три месяца пребывания в Центре содержания иностранных граждан.

Впоследствии ему принесли на подпись документ, что он не против депортации в Украину через третье государство - Грузию. В буферной зоне на пункте пропуска "Дариали" мужчина пробыл два месяца и две недели.

"Когда я туда приехал, если не ошибаюсь, там сидело 45 человек. Потом каждые три дня начали приезжать по три-пять человек, и так набралось почти 100. Десять из них были женщины. Когда мы начали голодать, кто-то порезал вены, "Красный Крест" привез нам матрасы, кровати. Но этого все равно не хватало. Нас кормили волонтеры, но и еды не хватало", - рассказал мужчина.

После возвращения в Украину, Иван, как и большинство мужчин из буферной зоны, попал в одесскую больницу.

"В воскресенье (24 августа), когда мы пообщались с работниками спецслужб, полиции, нам отдали телефоны. И буквально после этого мы смотрим в окна - больницу окружило ТЦК. Нас погрузили в автобус и повезли в Одесское ТЦК. Сказали, что это официальная процедура, чтобы когда вы будете разъезжаться по областям, на блокпостах ТЦК не забирало к себе из машин, автобусов, поездов", - сказал Иван.

По его словам, через несколько часов его отпустили из территориального центра, потому что у него трое детей. Вместе с ним здание покинули еще двое мужчин: человек с инвалидностью и незрячий на один глаз.

"Насколько мне известно, из 60 человек, которые туда приехали, освободили 11. Я один из тех 11. Другие остались в ТЦК. Мы не знаем, они еще сейчас в ТЦК, или может уже в другом месте. У нас нет с ними связи, потому что когда мы приехали в ТЦК, мы сдали телефоны", - сказал мужчина.

Отмечается, что Радио Свобода направило запрос в Одесский областной ТЦК и СП с просьбой прокомментировать, действительно ли украинцы, которые вернулись из буферной зоны Грузии, находятся у них, сколько времени они там будут и смогут ли выйти и вернуться домой.

В то же время правозащитница организации "Защита узников Украины" Анна Скрипка сообщила, что около 40 мужчин, которые находились в территориальном центре, уже мобилизованы и находятся в учебных центрах.

"Подвал" для украинцев на границе РФ и Грузии

Как сообщал УНИАН, в июне стало известно, что Россия и Грузия на общей границе, на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс", обустроили "подвал" для граждан Украины, которых обе страны не хотят пускать на свою территорию. Отмечалось, что в подвале всего 17 спальных мест, поэтому людям там приходится спать по очереди.

22 августа министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в Украину вернули 65 наших граждан, которых россияне принудительно вывезли к границе с Грузией. Он отметил, что граждан Украины, часть из которых отбывала сроки наказания, а часть считались пропавшими без вести, россияне доставили в буферную зону на пограничном пункте с Грузией.

По его словам, люди были без документов, средств к существованию, достаточного питания и медицинской помощи. Среди возвращенных в Украину 65 граждан - 10 женщин и 8 тяжелобольных лиц.

