В то же время не все заключенные могут пойти служить в армию.

Около 9,5 тысяч добровольцев из числа осужденных присоединились к рядам Вооруженных сил Украины. Среди таких военнослужащих также 100 женщин. Об этом сообщила Государственная уголовно-исполнительная служба Украины.

"Около 9 с половиной тысяч осужденных выполняют задачи на фронте, в частности на передовой. Но не все из них мужчины. 100 женщин, которые получили приговоры, служат в ВСУ. Обычно их привлекают в подразделения связи, логистики и медицинского обеспечения", - говорится в сообщении.

Известно, что среди осужденных, которые сейчас находятся в ВСУ, 55% были осуждены за имущественные преступления, 11% - за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 9% - за нанесение телесных повреждений, 6% - за совершение ДТП с пострадавшими и 6% - за убийства.

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Однако не все заключенные могут пойти служить в армию.

"Это, прежде всего, преступления против национальной безопасности, терроризм, это преступления полового плана, преступления, связанные с убийством двух или более людей, а также служебные преступления, связанные с людьми, которые занимали особо важное положение", - объяснил представитель государственной уголовно-исполнительной службы Украины Дмитрий Андреев.

Мобилизация осужденных

Ранее заместитель министра юстиции Украины Евгений Пикалов заявил, что Украина может мобилизовать до трети заключенных. По его словам, это может стать важным резервом личного состава вооруженных сил в условиях, когда российская агрессия продолжается.

"Мы рассматриваем этот процесс не только как путь пополнения рядов защитников, но и как механизм ресоциализации через высокое проявление гражданской ответственности", - объяснил Пикалов.

В то же время в Третьей штурмовой дали оценку подразделениям из бывших заключенных. В частности подполковник ВСУ Максим Жорин отметил, что такие подразделения показали себя эффективными и мотивированными на поле боя.

"Безусловно, есть нюансы. Но чаще всего, они зависят от подхода командования этими людьми. От процесса их подготовки и построения внутренних отношений. Это очень крутой опыт, эти люди показали себя на высоком уровне. И я считаю, что этим надо пользоваться", - подчеркнул военный.

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