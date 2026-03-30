'Это марафон, а не спринт': украинские военные не верят в скорый мир с РФ, - NBC News

Россия считает, что поражение Украины в войне неизбежно.

Пока внимание мира сосредоточено на эскалации конфликта на Ближнем Востоке, РФ продолжает весеннее наступление в Украине, несмотря на мирные переговоры, которые, вероятно, уже не являются приоритетом для США. Об этом пишет NBC News.

Мир отвлекся - Россия наступает

В частности, украинцы рассказали журналистам, что их надежды на то, что президент Дональд Трамп решит эту войну, одновременно развязывая другую в Иране, исчезают.

"Война в Иране - это, безусловно, отвлекающий маневр", - считает старший сержант Владимир Ржавский.

44-летний мужчина служит с 2014 года. Он мало верит в мирные переговоры, но остается "безнадежным оптимистом", что Украина "может победить в этой войне, не просто удержаться, а победить".

По его словам, пока Трамп занят другими делами, Украина должна продолжать защищаться.

"Это марафон, а не спринт. Мы должны убедить россиян не посягать на что-либо украинское по крайней мере еще сто лет", - сказал Ржавский.

В то же время лейтенант Александр, который служит на юге Украины, подчеркнул, что также готов продолжать бороться.

"Пока они наступают, мы будем их убивать. Мы видим, что мирный процесс зашел в тупик. Россия требует того, чего мы не можем ей дать - нашей земли", - высказался военный.

В свою очередь Вашингтонский Институт изучения войны оценил, что в этом году малы шансы того, что армия РФ захватит так называемый "крепостной пояс" - главную укрепленную линию обороны Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои. Однако Москва, скорее всего, сможет достичь некоторых тактических успехов ценой больших потерь.

Миф России о "неизбежном поражении"

"Основная идея российской информационной кампании заключается в том, что поражение Украины неизбежно, поскольку Москва постоянно сохраняет преимущество на поле боя", - высказался Кристофер Так, эксперт по вопросам конфликтов и безопасности в Кингс-Колледже Лондона.

В то же время он отмечает, что события последних нескольких месяцев свидетельствуют о том, что такие предположения неверны.

"Хотя Украина остается под постоянным давлением, ее действия на поле боя демонстрируют, что ее силы продолжают быть устойчивыми и адаптивными, способными проводить успешные локальные контратаки и использовать новые технологии и методы, особенно в таких сферах, как беспилотники и искусственный интеллект, чтобы компенсировать свое численное меньшинство", - заявил эксперт.

В то же время РФ продолжает придерживаться метода ведения войны, основанного на изнурении, масштабах и огневой мощи.

"В целом это позволило России сохранить инициативу в некоторых районах, но это отнюдь не обеспечило Путину необратимый путь к победе. На данный момент ни одна из сторон не считает, что война решена, поэтому конфликт, вероятно, будет продолжаться", - считает Так.

Что говорят военные

Также военный медик Вадим рассказал, что он и его коллеги ежедневно спасают раненых бойцов и собственными глазами видят человеческие жертвы этой войны. По его словам, он "почти не питает иллюзий" относительно того, что дипломатия может привести к миру на условиях Украины.

"Есть ощущение, что мы оказались в тупике, и никто не хочет отказываться от территорий или амбиций", - объяснил он.

Боевой медик подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке отвлекла внимание и ресурсы от Украины. Несмотря на то, что он считает, что Трамп не полностью утратил интерес к урегулированию войны, внимание мировых лидеров может быть распределено лишь до определенной степени.

"Это как ухаживать за одним пациентом, когда все ваши ресурсы сосредоточены на этом человеке, вместо ухода за целым отделением", - сказал Вадим.

В то же время украинский депутат и военный Святослав Юраш отметил, что Тегеран является союзником России, поэтому любой ущерб, нанесенный его политическому режиму, является "хорошей новостью" для Украины. Он считает, что Украина должна сосредоточиться на помощи своим союзникам в сдерживании "зла, умноженного такими странами, как Иран и Россия".

Политик добавил, что "вопреки всякой надежде" надеется на успех переговоров, но реальность такова, что РФ нельзя доверять, когда речь идет о мирных соглашениях.

"Я не могу сосредоточиться на оптимизме, когда понимаю, что Путин продолжает говорить о своих желаниях и мечтах захватить всю Украину", - подчеркнул Юраш.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США сделали России "интересное предложение" по Украине. По его словам, американцы "подключились" к урегулированию войны и "высказали ряд довольно интересных, полезных соображений и предложений".

"Но пока они не реализуются", - сказал Ушаков.

В то же время президент Владимир Зеленский объяснил, как война в Иране влияет на возможность проведения мирных переговоров. Он заверил, что Украина ежедневно общается с американской стороной.

"Знаете, ощущение такое, что мы посредники в этом процессе, а не сторона в войне. Почему? - Потому что мы готовы встречаться где угодно. Да, в трехстороннем формате. Желательно. Но американская сторона может только в Америке, а Россия может везде, но только не в Америке. И пока из-за войны на Ближнем Востоке, войны с Ираном, американцы из-за мер безопасности не выезжают", - высказался глава государства.

Вас также могут заинтересовать новости: