Украина ищет на Ближнем Востоке новых богатых союзников, чтобы защититься от Путина, - WSJ

Украина надеется привлечь арабские страны к сотрудничеству в вопросах восстановления, энергетических потребностей и сдерживания России.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку по странам Персидского залива и подписал соглашения в сфере обороны и безопасности, которые используют инновационный военный потенциал Украины. Как пишет The Wall Street Journal, Украина стремится убедить богатые страны в этом регионе – которые в основном придерживались нейтрального подхода в годы после вторжения России в Украину в 2022 году – в том, что у них есть общий враг, против которого Киев является надежным партнером.

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия проводили дипломатические переговоры и содействовали обмену пленными между воюющими сторонами, но арабские страны воздерживаются от введения санкций или политической изоляции России.

"Сокращение прямой военной помощи США и глобальное внимание к войне с Ираном подталкивают Киев к поиску финансовой и военной помощи у других партнеров. Украина надеется, что в обмен на предоставление своего оборудования и непревзойденного опыта в борьбе с беспилотниками в час нужды нефтедобывающих государств она сможет завоевать их расположение и привлечь к сотрудничеству в вопросах восстановления, энергетических потребностей и сдерживания России с помощью санкций", - пишет WSJ.

Уникальное положение Украины

Российские беспилотники, атакующие украинские города, являются модернизированными копиями беспилотников "Шахед", которые Иран в этом месяце направил в сторону своих соседей по Персидскому заливу в ответ на удары США и Израиля.

Это сходство, а также инновации Украины в области борьбы с беспилотниками, ставят Киев в уникальное положение для оказания помощи арабским государствам, у которых заканчиваются дорогостоящие перехватчики и которые ищут другие способы ослабить воздействие иранских снарядов.

Когда месяц назад Иран начал запускать беспилотники, это выявило недостаток в системе противовоздушной обороны над регионом Персидского залива – у стран не было дешевых и эффективных решений для противодействия этим атакам без использования дорогостоящих и дефицитных систем противобаллистической защиты и истребителей для их сбивания.

Украина столкнулась с той же проблемой более трех лет назад, что вынудило ее разработать многоуровневый подход, интегрирующий мобильные группы ПВО, системы радиоэлектронной борьбы и беспилотники-перехватчики для защиты своего воздушного пространства. Примерно через неделю после начала иранских атак беспилотниками 11 стран обратились к Украине с просьбой изучить ее системы.

Зеленский сказал, что партнеры были заинтересованы в украинском опыте, обучении, перехватчиках и системах радиоэлектронной борьбы. Украина решила направить в регион более 200 военных экспертов, чтобы обучить их лучшим способам защиты своей ценной инфраструктуры.

Что хочет получить Украина

В обмен на свой опыт Украина хочет укрепить сотрудничество со странами Персидского залива в четырех основных областях: политическая поддержка, поддержка в реализации санкционной политики против России и Ирана, а также содействие в сфере безопасности и помощь в проектах восстановления.

Непосредственным результатом поездки Зеленского стало заключение двух стратегических партнерских соглашений сроком на десять лет. Украина заключила 10-летние соглашения о сотрудничестве с Саудовской Аравией и Катаром, а еще одно находится в стадии разработки с ОАЭ. Эти сделки принесут пользу украинским экспортерам оборонной промышленности, их стоимость, по оценкам, составит миллиарды долларов.

Кроме того, стало известно, что Зеленский договаривается о дизельном топливе на Ближнем Востоке. Он предупредил, что в Украине возможен дефицит этого топлива, которое критически необходимо для сельского хозяйства и грузовых перевозок, на 90%.

