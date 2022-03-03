Ситуация с военными действиями может быть опасной, поэтому Украина постоянно информирует о ней МАГАТЭ и призывает ее помочь.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко уверяет, что атомная электростанция в Энергодаре надежно охраняется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

Отвечая на вопрос, чем грозит ситуация, если оккупантам удастся захватить АЭС в Энергодаре, Галущенко отметил: "Не удастся (захватить - УНИАН), потому что АЭС очень плотно и соответствующим образом охраняется. Второе - здесь ключевой вопрос заключается в том, что это вообще варварство - пытаться захватить или вообще стрелять в сторону атомной станции. И вопрос заключается даже в том, что это регулируется соответствующими международными договорами и есть соответствующая международная ответственность за это".

Министр подчеркнул, что Украина находится на постоянной связи с Международным агентством по атомной энергии относительно соответствующей ситуации.

"Мы показываем то, что происходит в Энергодаре, и обращаемся к ним с тем, чтобы они со своей стороны предприняли все от них зависящее и все, что они могут сделать, чтобы остановить эти действия. Потому что это действительно очень опасно... А во-вторых, вообще вопрос ядерной безопасности - это вопрос, который имеет международное значение", - сказал Галущенко.

Также на вопрос, насколько разрушительными могут быть последствия повреждения АЭС, чиновник выразил надежду, что военные смогут поступить защитить станцию.

"Не хотелось бы сейчас эти примеры вспоминать, когда происходили соответствующие трагедии на атомных станциях. Но мы говорим о том, что все равно этот сценарий не может произойти через то, что мы четко это понимаем, и четко понимают наши военные, Национальная гвардия, которые сегодня защищают эту станцию", - отметил министр.

Кроме того, на вопрос, зачем врагу захватывать эту АЭС, Галущенко высказал предположение, что таким образом Россия надеется пошатнуть украинскую энергосистему.

Как ранее сообщал УНИАН, российские военные пытаются захватить Запорожскую атомную электростанцию. К Энергодару приблизились два танка и два бронетранспортера.

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