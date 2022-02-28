28 февраля в Ахтырке спокойно. Заработал городской рынок.

28 февраля улучшилась ситуация в городе Ахтырка Сумской области. Мэр города Павел Кузьменко рассказал, что в городе уже работает продуктовый рынок. Мэр предупредил, что все горожане обязательно должны иметь с собой документы. В городе вводится комендатский час с 17:30 до 7:00. Всех, кто выйдет на улицу в комендатский час, будут воспринимать как диверсантов.

Глава города предупредил, что всех мародеров в городе будут расстреливать без предупреждения. "По городу началось мародерство в частном секторе, и если вы видите, что где-то люди уехали, но там появляются какие-то неизвестные, сообщайте, телефоны на моей странице. Будет выезжать туда батальон территориальной обороны. За мародерство – расстрел на месте"

Мародерством считается не только проникновение в чужой дом, но и повышение цен на продукты питания. Также Кузьменко призвал не провоцировать военных и не выходить на улицу в нетрезвом виде. Пьяные люди будут восприняты врагами и могут быть расстреляны.

Напомним, что на выходных в Ахтырке шли ожесточенные бои. Враг расстреливал город из "Градов". Под удар попал жилой микрорайон "Дачный", воинская часть и детский сад "Солнышко". Ранены 55 человек, 6 погибших, в том числе 2 ребенка.