Россияне хотели украсть военную форму ВСУ и поплатились.

На одном из фронтов российско-украинской войны военному медику удалось пленить сразу восьмерых оккупантов.

Подробности курьезного инцидента раскрыл офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Юрий Кочевенко у себя в Twitter.

"Привезли новую форму, бойцы ВСУ оставили ее на куче и ушли на позиции. Позже медик решил вернуться что-то себе подобрать, а там уже восемь [оккупантов] роются в нашей форме. Одному ногу прострелил, остальные сдались. Результат - медик взял в плен восьмерых орков", - написал он.

Как сообщили сегодня в Генштабе, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 200 российских захватчиков. С 24 февраля всего уничтожено 33 тысячи 800 военных РФ.