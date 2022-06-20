Министр отметил, что у Украины существенно меньше оружия, чем у России.

В МИД говорят, что Украина будет защищаться лопатами от военной агрессии России в случае прекращения поставок вооружения от союзников.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба для телеканала ARD.

По его словам, никто на Западе не должен верить в то, что украинцы будут охотнее идти на уступки без поставок вооружения.

"Если мы не получим оружия, хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война - война за наше существование", - подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что у Украины существенно меньше оружия, чем у России.

"Поэтому чем раньше мы получим оружие, чем раньше оно будет отправлено, тем больше будет помощь для нас. Если оружие будет отправлена позже, мы все равно скажем "спасибо", но тогда многое будет потрачено напрасно, много людей погибнет", - добавил он.

Напомним, что Австралия отправила в Украину свои БТР. Словения тоже передала крупную партию вооружения, куда вошли автоматы Калашникова, шлемы, бронежилеты, другое оборудование и 35 боевых машин пехоты.

Словакия подтвердила, что отдаст Украине 5 вертолетов и боеприпасы для РСЗО "Град".

Журналисты также подсчитали, что Германия поставила Украине втрое меньше оружия, чем пообещала.

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