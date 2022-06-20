Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов / иллюстрация REUTERS

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 200 российских захватчиков. С 24 февраля всего уничтожено 33 тысячи 800 военных РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения враг потерял:

  • 1 тысячу 477 танков,
  • 3 тысячи 588 боевых бронированных машин,
  • 749 артиллерийских систем,
  • 238 реактивных систем залпового огня,
  • 98 средств ПВО,
  • 216 самолетов,
  • 181 вертолет,
  • 601 беспилотник оперативно-тактического уровня,
  • 130 крылатых ракет,
  • 14 кораблей/катеров,
  • 2 тысячи 527 единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 55 единиц спецтехники.

Отмечается, что наибольшие потери за минувшие сутки фашисты понесли на Бахмутском и Запорожском направлениях.

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