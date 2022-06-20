С 24 февраля ликвидированы 33 тысячи 800 российских военных.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 200 российских захватчиков. С 24 февраля всего уничтожено 33 тысячи 800 военных РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения враг потерял:

1 тысячу 477 танков,

3 тысячи 588 боевых бронированных машин,

749 артиллерийских систем,

238 реактивных систем залпового огня,

98 средств ПВО,

216 самолетов,

181 вертолет,

601 беспилотник оперативно-тактического уровня,

130 крылатых ракет,

14 кораблей/катеров,

2 тысячи 527 единиц автомобильной техники и автоцистерн

55 единиц спецтехники.

Отмечается, что наибольшие потери за минувшие сутки фашисты понесли на Бахмутском и Запорожском направлениях.

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