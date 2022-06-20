За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 200 российских захватчиков. С 24 февраля всего уничтожено 33 тысячи 800 военных РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения враг потерял:
- 1 тысячу 477 танков,
- 3 тысячи 588 боевых бронированных машин,
- 749 артиллерийских систем,
- 238 реактивных систем залпового огня,
- 98 средств ПВО,
- 216 самолетов,
- 181 вертолет,
- 601 беспилотник оперативно-тактического уровня,
- 130 крылатых ракет,
- 14 кораблей/катеров,
- 2 тысячи 527 единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 55 единиц спецтехники.
Отмечается, что наибольшие потери за минувшие сутки фашисты понесли на Бахмутском и Запорожском направлениях.
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