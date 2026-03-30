Путин поставил амбициозную цель на весенне-летнее наступление: Дикий раскрыл планы России

Однако, пока оккупантам не удается даже приступить к реализации этого плана.

Несмотря на заявления, Силы обороны своими действиями не сорвали весенне-летнее наступление России, но отсрочили его как минимум на месяц.

Об этом рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра, на Radio NV.

"Мы очень сильно сдвинули их календарный план сначала благодаря прекрасной истории со Старлинком. Хотя после этого они так или иначе восстановили связь и управление. Но наши контрудары продолжились. То есть Старлинк дал нам момент, но когда им воспользовались, дальше уже не упустили инициативу", – сказал Дикий.

Он добавил, что благодаря украинским контрударам на юге России приходится не только наступать по собственному плану, но и отражать атаки Сил обороны. И в районах, где украинские защитники проводят свои действия, РФ приходится сдвигать свой план на полтора месяца.

"На них оказывается безумное политическое давление. Путин хочет Донбасс немедленно. У них план, что в течение весны-начала лета они должны были захватить всю агломерацию: Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку. А получается не так. Но Кремль не спрашивает командиров, как у них дела, сколько людей они теряют. Кремль смотрит на календарь, а потом смотрит на географическую карту и видит несоответствие. По плану уже чуть ли не половина агломерации должна была быть оккупирована, а по факту до сих пор Покровск пробить не могут. И начинается как раз этот жесткий прессинг", – добавил Дикий.

Он пояснил, что Россия для достижения своих планов отправляет все больше личного состава на штурм. И на фоне этого растут потери врага на фронте.

"В результате показатели составляют 30 000 потерь за месяц. Кто-то временно, кто-то навсегда, но, по крайней мере, в данный момент российское командование ими распоряжаться уже не может. И это действительно очень внушительная цифра. Есть надежда, что с каждым последующим месяцем она будет только расти, а не уменьшаться", – отметил Дикий.

В то же время эксперт поставил под сомнение планы министра обороны Украины Михаила Федорова относительно уничтожения 50 тысяч российских захватчиков в месяц. В частности, Дикий отметил, что такие вещи довольно сложно планировать во время боевых действий:

"Этот KPI, который озвучил наш министр обороны – 50 000. Я об этом довольно скептически говорю в том плане, что война – это не бизнес. Там просто нельзя устанавливать такие плановые показатели, как на производстве. Это так не работает. И как раз наши оппоненты – очень яркий пример. У них обычно тоже есть производственные планы, правда, только в километрах нашей территории. И мы продолжаем видеть, что происходит, когда начинают просто пытаться подгонять реальность под производственный план. Поэтому 50 000 – это очень желаемая цифра, но считать, что это производственный план, на войне так не работает".

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее в 7 ДШВ сообщили, что РФ попыталась прорвать фронт в районе Покровска. Для этого враг использовал мотоциклы и другую технику. Впрочем, Силам обороны удалось сорвать планы врага, уничтожив, в частности, около 50 оккупантов, более 10 мотоциклов и 2 единицы автотранспорта противника.

Аналитики из Института изучения войны 22 марта сообщили, что РФ начала свое весенне-летнее наступление в Донецкой области. Эксперты отметили, что в планах у Москвы атаковать с двух направлений – Лимана и Константиновки, чтобы захватить украинский "пояс крепостей" в Донецкой области.

Также аналитики предупредили, что Россия может дождаться улучшения погодных условий, чтобы возобновить атаки в районе Купянска.

Вас также могут заинтересовать новости: