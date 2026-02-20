Поток двоек для инфильтрации в Лиман: Трегубов раскрыл ключевые планы россиян

При этом российские захватнические войска несут большие потери. Также Трегубов рассказал о проблеме, которую оккупанты создают для ВСУ.

Оккупанты преследуют цель окружить Лиман, чтобы создать условия для дальнейшего продвижения на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию с севера, но это им не удается реализовать.

Об этом спикер Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил в эфире телеканала Суспільне. Спикер отметил, что на Лиманском направлении "россияне активно лезут, в том числе, в попытке инфильтрации в Дробышево".

Трегубов отметил, что активные боевые действия идут на всем Лиманском направлении и характеризуются высокой интенсивностью. Украинские силы оказывают яростное сопротивление действиям оккупантов.

Он уточнил, что цель захватчиков состоит в том, чтобы охватить и вытеснить ВСУ из города Лиман.

"Лиман является ключевым населенным пунктом, контроль над которым позволил бы россиянам развивать наступление в направлении Славянско-Краматорской агломерации с северной стороны, через Райгородок и далее. Конечно, это поставило бы в неприятное положение украинские силы на Донбассе и поставило бы под угрозу ключевую цитадель украинских сил на Донбассе – это именно Славянско-Краматорская агломерация, которая у россиян является одним из ключевых элементов их плана по контролю над Донецкой областью в целом", – подчеркнул Трегубов.

В то же время, как заверил спикер, на данный момент у россиян не получается реализовать эту цель.

Он добавил, что пока враг технику не использует, но есть случаи просачивания небольших пехотных групп:

"Уже есть двойки, которые очень активно идут. Но двойки идут сплошным потоком. Это, скажем так, является проблемой. Это очень большое количество личного состава россиян. Постоянно пытаются идти вперед".

При этом, по состоянию на сейчас, враг несет достаточно высокие потери на Лиманском направлении, но это его не останавливает.

Ситуация вокруг Волчанска

Как отметил спикер, захватчики очень активно пытаются выбить украинские силы из южных районов Волчанска, и параллельно идут на поселок Вильча и Волчанские хутора в попытке окружить украинские силы, чтобы заставить их отступить. "Это оказывает определенное давление на наши позиции", - сказал Трегубов.

Ситуация в Купянске

Спикер рассказал, сколько российских военных остается в этом городе.

"Есть активные позиции в двух зданиях непосредственно к северу от центра города. Это район городской больницы. Это несколько высоток, которые находятся непосредственно рядом с ней. И именно там сидит несколько десятков россиян. Сейчас это около 30", - сообщил Трегубов.

Он отметил, что активность этих захватчиков, в том числе в радиоэфире, тоже упала.

Ситуация в районе Лимана

Как сообщал УНИАН, ранее российские оккупанты распространяли ложные данные о якобы прорыве в Лиман. В декабре 2025 года в Третьем армейском корпусе отмечали, что оккупантам даже не удается зайти в город.

По состоянию на начало февраля 2026 года российская армия продолжала посылать небольшие пехотные группы в серую зону в направлении Лимана Донецкой области. Впрочем, украинские военные уничтожают российских пехотинцев еще на подступах. Войскам РФ сейчас не удается прорваться в Лиман, поскольку Силы обороны его "хорошо держат".

