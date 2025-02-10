Северокорейских военных российский Генштаб использует как "штурмовое мясо", и они готовы умирать, потому что очень мотивированы, говорит эксперт.

Несколько суток подряд половина КАБов, которые выпускает Россия, прилетает на Курщину. Это демонстрирует, что российский диктатор Владимир Путин хочет во что бы то ни стало выбить ВСУ с этой территории. Об этом сказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Киев24.

Он отметил, что сейчас продолжаются масштабные атаки российской армии в районе Суджи, задействованы в том числе артиллерия и авиация.

"Несколько суток подряд 50 и даже более процентов российских КАБов прилетает не на территорию нашей страны, а на территорию Курской области. Суджа и пригород, в первую очередь, страдают из-за того, что российские пилоты сбрасывают КАБы весом 250, 500 и более килограммов именно на суверенную территорию Российской Федерации", - рассказал эксперт.

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По его мнению, это еще раз подчеркивает, что Путину абсолютно все равно так называемые сопутствующие потери, ему важно достичь определенных результатов.

"При таких условиях ему безразлично, сколько гражданского населения на территории Курской области, россиян, погибнет, сколько будет разрушено зданий, инфраструктуры. Ему важно любым способом достигли определенных результатов", - сказал Селезнев.

По его словам, Путин не считается и с потерями солдат КНДР, которых на Курщине используют как "штурмовое мясо".

"Чуть больше чем за месяц армия Северной Кореи, ее ячейка, которая задействована в Курской операции, потеряла до 4 тысяч человек. Это высокий уровень потерь. И не потому что северокорейские военнослужащие неспособны, неуклюжи, неэффективны, а потому что таким образом их использует российский Генштаб - некое "штурмовое мясо", которое погибает во время первого же боя", - отметил Селезнев.

Таким образом, отметил он, ранее российская армия использовала бывших заключенных, так же воевали и бойцы частной военной компании "Вагнер".

"Ну и пришло время северокорейских военнослужащих. Они атакуют, пытаются занять те или иные рубежи и позиции. И если им это удается, вместо них уже заходят российские военнослужащие. Если нет, то новые и новые партии северокорейских военнослужащих отправляются на смерть", - пояснил бывший представитель Генштаба.

При этом, подчеркнул Селезнев, недооценивать северокорейских военнослужащих не стоит, ведь они достаточно быстро адаптируются к современным условиям ведения боевых действий и уже неоднократно демонстрировали свою сноровку по противодействию украинским FPV-дронам.

"Они находят варианты и способы для того, чтобы быть достаточно эффективными в этом противостоянии. Поэтому считать, что северокорейские военнослужащие неспособны, не рискну. Замечательная физическая подготовка, невероятный уровень мотивированности - они готовы умирать за своего идола и лидера Ына", - обосновал он.

Курская операция ВСУ: важные новости

Как сообщал УНИАН, с первых дней Курской операции ВСУ Россия лупит по своей же территории из танков, ствольной артиллерии и минометов, а также бомбит районы своих же населенных пунктов управляемыми авиабомбами (УАБ). Известно, что населенные пункты там превращаются просто в руины и гибнут местные жители.

1 февраля, в частности, российская авиация ударила авиабомбой по зданию бывшего интерната, расположенного в городе Суджа Курской области. На момент атаки там находилось 86 гражданских лиц местного населения и размещался пункт Национальной полиции Украины с 4 полицейскими. В результате атаки была разрушена центральная часть интерната. Сообщалось о погибших и раненых гражданских.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 9 февраля заявил, что и в дальнейшем будет поддерживать Россию в войне против Украины и назвал эту войну "справедливым делом российской армии".

Согласно данным национальной разведывательной службы Южной Кореи, войска Северной Кореи не участвовали в боевых действиях в Курской области РФ с середины января. Отмечалось, что одной из причин отсутствия северокорейских войск в Курской области являются большие потери.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко высказывал мнение, что, если северокорейские войска отвели от линии фронта, то они, вероятно, передают свой опыт другим солдатам.

В то же время ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман выразил убеждение, что северокорейских солдат отводили с передовой на Курщине для переобучения современной тактике, для доукомплектования, и они вернутся на поле боя.

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