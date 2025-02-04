Разведка Южной Кореи подтвердила отвод сил КНДР с фронта

Сейчас продолжаются усилия, чтобы определить точную причину этого решения северокорейского командования.

Войска Северной Кореи не участвуют в боевых действиях в Курской области РФ с середины января. Это подтвердила Национальная разведывательная служба Южной Кореи, передает агентство Yonhap.

Следовательно, южнокорейская разведка подтвердила сообщение The New York Times о том, что северокорейские солдаты отведены с линии фронта в середине января из-за значительных потерь.

"С середины января не было никаких признаков того, что северокорейские войска, развернутые в российской Курской области, участвуют в боевых действиях", - заявили разведчики.

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Отмечается, что одной из причин отсутствия северокорейских войск в Курской области большие потери, добавив, что сейчас продолжаются усилия, чтобы определить точную причину.

Северокорейские войска в Курской области: важные новости

Накануне несколько западных СМИ сообщали, что РФ отвела северокорейские войска с линии фронта. В частности The New York Times пишет, что их не видели на линии боестолкновения уже около двух недель.

В то же время представитель ССО полковник Александр Кондратенко в комментарии "Украинской правде" подтвердил эту информацию. Он добавил, что вероятной причиной могли стать большие потери среди бойцов из КНДР.

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