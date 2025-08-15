Инвесторы надеются на ослабление санкций в отношении российских энергоносителей.

Европейские цены на природный газ упали почти до минимума в 2025 году накануне встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает Bloomberg.

Стоимость газовых фьючерсов, которые торгуются в Амстердаме, 15 августа достигла самого низкого уровня с мая, поскольку рынок не исключает ослабления санкций в отношении российских энергоносителей по итогам переговоров между Трампом и Путиным.

"Хотя мало кто из трейдеров предполагает неизбежное возвращение российского трубопроводного газа в Европу, даже если будет достигнута договоренность о прекращении огня в Украине (по результатам саммита Трампа-Путина, - УНИАН), любое усиление или ослабление санкций в отношении российских энергоносителей может иметь значительные последствия для поставок "голубого топлива", - констатируют журналисты.

В то же время аналитики Energy Aspects Ltd не исключают, что биржевая стоимость "голубого топлива" в ЕС возобновит рост, если перспективы отмены ограничений в отношении российского газа станут призрачными. Цены также могут вырасти в случае введения США санкций в отношении российской нефти и газа.

Вместе с тем, по оценкам Bloomberg, общий объем поставок российского сжиженного газа, в случае отмены соответствующих ограничений, может достичь 50 миллионов тонн к 2030 году, что на 50% больше, чем в 2024 году. В то же время блок намерен покупать больше американского газа вместо российского. К тому же Еврокомиссия обнародовала план запрета импорта "голубого топлива" из РФ до конца 2027 года.

Саммит Трампа - Путина на Аляске - последние новости

15 августа на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина. Накануне саммита американский лидер пообещал "суровые последствия" для Кремля, если российский диктатор не согласится на прекращение огня. Вместе с тем, Трамп не ответил прямо идет ли речь о пошлинах и санкциях.

В то же время, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров не планируется подписание никаких документов.

