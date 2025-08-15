Россияне отказались от использования бронетехники, но не потеряли от того способность продвигаться вперед.

Недавний прорыв большой группы российских солдат вглубь контролируемой ВСУ территории к северо-востоку от Покровска стал следствием системного дефицита пехоты в Силах обороны и одновременно большого количества пехоты в российской армии. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на источники в украинской армии.

Автор публикации пообщался с оператором беспилотника, который обороняет покровское направление. По его словам, нехватка пехоты в Силах обороны объясняется не только плохими темпами мобилизации, но и плохим управлением украинских подразделений. И россияне, по его словам, эксплуатируют эту проблему ВСУ.

"Мы платим территорией и жизнями, чтобы исправить ошибки, и мы можем продолжать исправлять ошибки только до тех пор, пока у нас остался хоть клочок земли", - сказал оператор дрона.

Как отмечает AP, украинские войска пытались компенсировать нехватку пехоты широким использованием беспилотников, превратив линию фронта в сплошную зону убийства шириной до 20 километров. Но поскольку россияне атакуют небольшими пехотными группами, противодействовать им исключительно беспилотниками очень трудно.

"Мы не можем запустить 100 FPV одновременно", - сказал пилот дрона, отметив, что в таком случае операторы БПЛА будут мешать друг другу.

По словам киевского аналитика Николая Белескова, поскольку в целом тактика и технологии примерно одинаковы с обеих сторон, преимущество россиян в человеческих ресурсах является важным козырем агрессора.

"Они не уважают человеческую жизнь. Очень часто для большинства тех, кого они отправляют, это миссия в одну сторону", - сказал он.

Отказ россиян от использования бронетехники и переход на тотально пехотную тактику требует от Украины определенной адаптации ее оборонительных укреплений и структуры военного руководства. Но эта адаптация до сих пор не состоялась, говорит Белесков.

По словам аналитика, сегодня стратегия России заключается в том, чтобы избегать прямых атак на сильно укрепленные городские центры, вместо того продвигаясь через сельскую местность, где недостаток пехоты усложняет Украине оборону.

В случае успеха этой стратегии россиянам, возможно, удастся избежать прямого штурма Константиновки, которая уже находится в полуокружении. В частности о таком сценарии предупреждает командир Сергей Филимонов из батальона "Волки Да Винчи" 59-й бригады, который боится падения города без боя, если Россия перережет пути снабжения.

Как писал УНИАН, военный эксперт Сергей Грабский предполагает, что даже российское командование, вероятно, было удивлено успешным прорывом пехотных групп глубоко в украинский тыл в районе Покровска. По его мнению, это должно стать очень серьезным "звоночком" и для украинского командования.

Военный эксперт Павел Нарожный отмечает, что Украина не сможет выиграть войну, сидя в обороне, а потому должна проводить контратаки, подобные тем, что были на Сумщине. Без этого защитить Славянско-Краматорскую агломерацию будет невозможно, предупреждает он.

