Бить бомбами по мирному населению – фирменный почерк российских преступников, заявили в ПС ВСУ.

1 февраля российская авиация ударила авиабомбой по зданию бывшего интерната, расположенного по улице Ленина в городе Суджа Курской области. Удар был нанесен около 18:00.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Отмечается, что на момент атаки в здании находилось 86 гражданских лиц местного населения и пункт Национальной полиции Украины с 4 полицейскими.

В результате атаки со стороны РФ была разрушена центральная часть интерната. По состоянию на 21:00 было известно, что погибли четыре человека, еще четыре человека получили тяжелые ранения. Около 80 гражданских не пострадали. Тяжелораненые эвакуированы в стабилизационные пункты с целью оказания медицинской помощи и дальнейшей эвакуации в больницу.

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"Бить бомбами по мирному населению – фирменный почерк российских преступников! Даже когда мирное население – местные жители, россияне. Уже традиционно, многочисленные российские паблики обвиняют в ударе Украину. Не получится! Есть неопровержимые доказательства и результаты объективного контроля, что удар осуществлен российской тактической авиацией", – акцентировали в Воздушных силах ВСУ.

Военные показали скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы:

Удар по зданию интерната в Судже

1 февраля армия РФ нанесла авиаудар по Судже Курской области, которая сейчас находится под контролем Сил обороны Украины. В комендатуре ВСУ в городе Суджа сообщали, что под завалами оказались более 90 человек.

Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 22:00 было известно о 4 погибших в результате атаки. Отмечалось, что лиц, нуждающихся в дополнительной медицинской помощи, оперативно эвакуируют в медицинские учреждения на территории Украины.

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