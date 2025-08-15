Министерство здравоохранения наблюдает проблемы наличия кадрового потенциала.

В Украине со следующего года планируют провести перерасчет базовых заработных плат для врачей. Семейные врачи смогут надеяться на повышение зарплаты до минимальной базовой ставки в 35 тысяч гривень при наличии 1 800 деклараций.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы пересчитаем капитационную ставку, чтобы с 1 января 2026 года при наборе 1 800 деклараций с семейным врачом минимальная базовая заработная плата была 35 тысяч гривень. Далее мы понимаем, что есть возможность досчитывать средства. Мы только запустили это все, условно август месяц на раскачку, на коммуникацию, на объяснение. Сентябрь-октябрь будем смотреть, насколько наша программа пользуется популярностью", - сообщил министр.

По его словам, Украина имеет проблемы с наличием кадрового потенциала. Министр также отметил, что сейчас медики получают так называемые "подъемные", чтобы обустроить быт, если они переезжают работать в сельскую местность и на прифронтовые территории.

"Мы выходим с такими вопросами, что даем возможность и на сельскую местность, и на прифронтовую территорию получить "подъемные", которые позволят хотя бы как-то обустроить быт. За этими подъемными средствами дальше идет возможность получить служебное жилье. Государство впервые в этом году забюджетовало 100 млн гривень для того, чтобы когда человек приезжает в заведение и при этом соответствует всем критериям, которые определены постановлением Кабинета Министров, медицинский работник может обратиться к руководителю учреждения, информацию передают через областную администрацию в Минздрав. Мы передаем средства на покупку жилья, согласно той стоимости жилья, которая рассчитана в методике", - добавил министр.

Выплаты врачам - последние новости

11 августа стало известно, что украинские врачи, которые начиная с 2025 года закончили интернатуру в одном из 20 государственных высших учебных заведений, подчиненных Минздраву или Минобразования, могут получить 200 тысяч гривен единовременного пособия.

Единовременное пособие будет предоставляться в период действия военного положения с возможностью продления врачам, которые после завершения интернатуры заключили договор на работу врачом минимум на три года в медучреждении государственной или коммунальной формы собственности: в сельской местности или на прифронтовых территориях.

