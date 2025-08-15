В состав американской делегации не вошел вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Сегодня, 15 августа, на Аляске состоится встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Их будут сопровождать американская и российская делегации, составы которых уже объявлены, пишет Reuters.

В частности, Белый дом опубликовал полный список американской делегации. Интересно, что в нее не вошел вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Полный список делегации США:

Видео дня

Государственный секретарь США Марко Рубио

Министр финансов США Скотт Бессант

Министр торговли США Говард Лютник

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс

Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино

Также полный список своей делегации объявила и российская сторона. Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле и помощник главы РФ Владимир Мединский не прибудет на саммит.

Полный список делегации России:

Помощник главы РФ Юрий Ушаков

Специальный посланник Путина по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр обороны РФ Андрей Белоусов

Министр финансов РФ Антон Силуанов

В агентстве отметили, что одной из главных тем встречи Трампа и Путина будет обсуждение урегулирования войны в Украине. Президент США уже отправился на саммит на борту Air Force One.

Встреча Трампа и Путина - важные новости

Напомним, что 15 августа состоится встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске. Президент США примет главу Кремля на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что российская сторона не планирует подписывать никаких документов и соглашений по итогам встречи Путина и Трампа. Тем не менее он подтвердил, что лидеры США и РФ будут обсуждать войну в Украине.

В Bloomberg писали, что у Трампа и Путина разные ожидания от их встречи на Аляске. Президент США считает любое перемирие в Украине ключевой целью переговоров, а для российского диктатора встреча с Трампом на американской земле уже является победой.

Вас также могут заинтересовать новости: