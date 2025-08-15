Одним из них является игнорирование ваших потребностей.

Отношения должны приносить радость и любовь, но если ваш избранник демонстрирует красные флажки, которые вас настораживают, возможно, пришло время их пересмотреть.

Как пишет для Your Tango коуч по знакомствам и личностному развитию Элизабет Стоун, некоторые мужчины могут эмоционально истощать вас, даже если вы этого не осознаете. Вот 12 признаков того, что вы влюблены именно в такого человека:

1. Вы оправдываете его поведение

Когда он подводит вас, вы ищете логические объяснения: "Он устал", "Был занят на работе". Но внутри вы знаете правду - его поведение неприемлемо, и вы пытаетесь рационализировать его.

Видео дня

2. Его внимание как будто пьянит

Когда он уделяет вам внимание, вы счастливы. Но когда он игнорирует вас в тридцатый раз в этом месяце, вы чувствуете сильный эмоциональный удар. Согласно исследованию, зависимость от настроения человека может быть похожа на аддикцию, вызывая симптомы отвыкания и эмоциональные колебания.

3. Он бросает вам эмоциональные крошки

Иногда он может совсем игнорировать вас, а на следующий день писать, будто ничего не произошло. Ему трудно выделять время для вас, и вы чувствуете себя последним приоритетным человеком в его жизни.

4. Он регулярно подводит вас

Все ваши планы с ним часто остаются "временными", поскольку он выполняет их лишь время от времени. Такое поведение создает неопределенность и эмоциональное раздражение, говорят исследователи.

5. Он заставляет вас чувствовать себя сумасшедшей

Его смены настроения могут вызывать у вас колебания от восторга до депрессии. Крохи внимания и постоянные оправдания заставляют сомневаться в собственном восприятии.

6. Он настаивает, чтобы вы выполняли его невозможные стандарты

Вы можете даже не знать его стандартов, но все, что вы делаете, кажется неправильным. Он критичен к вашим усилиям, что создает сложную и неудовлетворительную динамику в отношениях.

7. Вы должны "гоняться" за ним, чтобы удовлетворить потребности

Получить поддержку, похвалу или признание становится трудной задачей. Он может давать обещания, но чаще их не выполняет.

8. Он никогда не интересуется вами

Сначала разговоры были глубокими, но со временем становится понятно, что он не проявляет заинтересованности в вашей жизни, кроме моментов вашего присутствия рядом.

9. Когда вы нуждаетесь в нем, он всегда занят

Когда нужна помощь, его отсутствие или слабые оправдания заставляют вас чувствовать себя брошенной. Открытое общение в отношениях очень важно.

10. Он чрезвычайно эгоистичен

Вы постоянно подстраиваетесь под него. Когда есть выбор между вашими интересами и его, он всегда выбирает себя - типичная черта людей с нарциссическими тенденциями.

11. Он не уважает вас и использует оскорбительный юмор

Он может давать обидные прозвища или грубые шутки. Если вы реагируете, он скажет, что это шутка, или обвинит вас в чрезмерной чувствительности. Его неуважение со временем возвращается.

12. он использует свои "травмы" в качестве оправдания

Он оправдывает свои действия проблемами из прошлых отношений, травмами или недоверием. Часто это превращается в манипуляцию, заставляя вас чувствовать вину и желание его "лечить".

Все эти признаки сигнализируют о том, что ваш партнёр может эмоционально истощать вас, и стоит тщательно оценить отношения, чтобы защитить своё эмоциональное здоровье.

Другие советы для отношений

Ранее психолог из Соединённых Штатов Америки Марк Трэверс очертил три признака того, что вы можете отдавать в отношениях с другим человеком больше, чем это нужно.

Также специалист объяснил, как понять, что выбранный вами партнер является эмоционально зрелым человеком. Это важно, поскольку прямо связано с психическим здоровьем человека.

Вас также могут заинтересовать новости: