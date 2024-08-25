Украинские бойцы продолжают продвигаться.

По территории Курской области РФ россияне продолжают бить из танков, ствольной артиллерии и минометов, а также бомбят районы своих же населенных пунктов управляемыми авиабомбами (УАБ), сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что касается фронта в Украине, то российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников: всего с начала суток произошло 68 боевых столкновений, говорится в новой сводке.

Война в Украине 25 августа - ситуация на фронте

Согласно сообщению Генштаба, на самых горячих направлениях фронта в Украине ситуация наблюдается следующая:

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На Харьковском направлении произошло три вражеских атаки вблизи Липцев и Волчанска, где еще продолжается бой.

На Купянском направлении враг проводил семь атак в сторону Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Лиманском направлении начиналось 13 боев. Противник штурмовал позиции наших защитников неподалеку от Грековки, Дружелюбовки, Пролетарского, Первомайского, Новосадового, Торского и Невского. У последнего враг был наиболее активным – провел пять атак, боевые действия продолжаются.

На Северском направлении украинские защитники остановили пять вражеских штурмов возле Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении захватническая армия наступала в сторону Спорного, Временного Яра и Андреевки. В общей сложности произошло шесть боеприкосновений, одно из которых до сих пор продолжается. По Григоровке и Временному Яру оккупанты трижды били НАРами, выпустив около двух десятков этих авиаракет.

На Торецком направлении захватчики атаковали четыре раза, возле Торецка и Нелиповки. Все штурмы отражены.

На Покровском направлении россияне совершили 17 штурмовых действий в районах семи разных населенных пунктов. 11 из этих атак проходили у Калинового и Новогродовки, где враг задействовал для ударов вертолет Ка-52. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск России и в общей сложности отразили 13 атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Также противник бросал УАБы по районам Александрополя и Галицыновки.

На Кураховском направлении захватчики 10 раз атаковали вблизи Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки и Константиновки.

На Времивском направлении противник трижды штурмовал наши позиции у Водяного. Получил жесткий отпор. Дважды бил НАРами по Угледару.

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты, привлекая авиацию, нанесли два авиаудара по районам Жеребянок и Токаревки. Штурмов не проводили.

Напомним, украинские бойцы поразили еще один российский вертолет Ми-8 в Курской области РФ. По предварительной информации, машина стоимостью 15 миллионов долларов стала еще одной жертвой FPV-дрона.

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