Ким назвал войну "справедливым делом российской армии".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о своей "неизменной" поддержке России в войне в Украине и назвал войну "справедливым делом российской армии". Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявления северокорейских СМИ.

"Армия и народ КНДР будут неизменно поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией", - заявил Ким.

Как пишет Yonhap, Ким также пригрозил и дальше развивать свое ядерное оружие, заявив, что оно не является "разменной монетой", а предназначено для боевого применения против врагов КНДР.

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"Наши ядерные силы — это не то, что можно рекламировать, чтобы заслужить признание от кого-либо, и даже не разменная монета, которую можно обменять на простую сумму денег. Ядерные силы нашей страны неизменно предназначены для реального боевого применения в попытке быстро пресечь источник любой попытки вторжения со стороны враждебных сил", - приводит заявление Кима северокорейское информагентство KCNA.

Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен продолжать поддерживать отношения с Ким чен Ыном. При этом премьер-министр Японии Шигеру Ишиба отмечал, что Япония и США будут работать над "полной денуклеаризацией" КНДР.

КНДР и война в Украине

Национальная разведывательная служба Южной Кореи подтвердила, что войска Северной Кореи не участвуют в боевых действиях в Курской области РФ с середины января. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко Выражал мнению, что, если северокорейские войска отвели от линии фронта, то они, вероятно, передают свой опыт другим солдатам.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что около восьми тысяч северокорейских солдат все еще воюют в Курской области России.

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