Кроме того, он выразил убеждение, что северокорейских солдат отводили с передовой для переобучения современной тактике и они вернутся на поле боя.

Восстановление наступательной активности ВСУ в Курской области РФ является удачным и будет иметь продолжение, поэтому вскоре будут еще хорошие новости.

Об этом сказал в эфире на Radio NV ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, комментируя успехи новых механизированных штурмов украинских войск.

"Продвижение на 5 км на восток от Суджи. Для войны такое продвижение вряд ли можно считать существенным, но если посмотреть насколько продвигаются россияне - они на Покровском направлении 5 км преодолевали полгода, а мы - за один день, поэтому можно сказать, что эта операция на Курщине удачная", - высказал мнение Гетьман.

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Майор запаса предположил, что операция на Курщине будет продолжаться, потому что погодные условия способствуют. "Можно использовать тяжелую технику, подмерзла почва. Поэтому вскоре увидим и следующие неплохие новости, по меньшей мере с Курщины", - добавил военный аналитик.

Комментируя данные, что РФ снова привлекла северокорейских солдат, он выразил убеждение, что это не новая партия, а те же самые, что уже принимали участие в боях в Курской обалсти.

"Их доукоплектовывали, провели определенные организационные мероприятия, может что-то рассказали, переучивали современной тактике, потому что они начинали по тактике еще времен если не Второй мировой, то сразу после Второй Мировой. Вполне возможно, что их просто переформатировали, переподготовили, может дали отдохнуть и снова задействовали. Говорить, что были какие-то дополнительные силы привлечены из Северной Кореи, что это следующая партия военных, не стоит, потому что такой информации нет. Это те же", - подчеркнул Гетьман.

Ситуация в Курской области

6 февраля российские паблики начали распространять информацию, что украинские войска активизировали наступление на Курщине. Впоследствии американский Институт изучения войны подтвердил серию новых штурмов ВСУ, отметив, что в результате этого украинские силы продвинулись вглубь Курской области РФ на расстояние до 5 км.

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны начали новое наступление на территории Курской области РФ. В интервью Reuters он сказал, что в ходе новых штурмов украинские военные продвинулись на Курщине на 2,5 км. Других подробностей глава государства не раскрыл.

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