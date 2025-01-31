Вероятно, речь идет о перегруппировке северокорейских войск, а надеяться на их окончательное исчезновение не приходится, отмечает Иван Тимочко.

Если северокорейские войска отвели от линии фронта, то сейчас они, вероятно, передают свой опыт солдатам, которые не воевали на территории Курской области.

Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. "Это банальная перегруппировка. Возможно те остатки, которые там находятся, получат опыт обучения, подготовку от тех, кто выжил в боях. Затем тех, кто выжил, возможно отправят в Северную Корею готовить следующие эшелоны военных. И те, кто пройдут какую-то тактическую подготовку в условном тылу РФ - будут задействованы на фронте и будут ждать дополнительного пополнения", - сказал Тимочко.

Он также добавил, что не стоит надеяться на то, что северокорейские войска полностью и навсегда исчезнут с фронта российско-украинской войны.

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"Сейчас они будут наращивать силы. Северокорейские солдаты в РФ - это не об обороне России. Это о создании еще одной армии диктатуры с боевым опытом. Россия и КНДР подписали и ратифицировали всеобъемлющую поддержку и помощь. Сейчас же будут кого-то затягивать туда", - добавил Тимочко.

Северокорейские войска на Курщине: важные новости

Накануне несколько западных СМИ сообщали, что РФ отвела северокорейские войска с линии фронта. В частности The New York Times пишет, что их не видели на линии боестолкновения уже около двух недель.

В то же время представитель ССО полковник Александр Кондратенко в комментарии "Украинской правде" подтвердил эту информацию. Он добавил, что вероятной причиной могли стать большие потери среди бойцов из КНДР.

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