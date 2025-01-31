Если северокорейские войска отвели от линии фронта, то сейчас они, вероятно, передают свой опыт солдатам, которые не воевали на территории Курской области.
Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. "Это банальная перегруппировка. Возможно те остатки, которые там находятся, получат опыт обучения, подготовку от тех, кто выжил в боях. Затем тех, кто выжил, возможно отправят в Северную Корею готовить следующие эшелоны военных. И те, кто пройдут какую-то тактическую подготовку в условном тылу РФ - будут задействованы на фронте и будут ждать дополнительного пополнения", - сказал Тимочко.
Он также добавил, что не стоит надеяться на то, что северокорейские войска полностью и навсегда исчезнут с фронта российско-украинской войны.
"Сейчас они будут наращивать силы. Северокорейские солдаты в РФ - это не об обороне России. Это о создании еще одной армии диктатуры с боевым опытом. Россия и КНДР подписали и ратифицировали всеобъемлющую поддержку и помощь. Сейчас же будут кого-то затягивать туда", - добавил Тимочко.
Северокорейские войска на Курщине: важные новости
Накануне несколько западных СМИ сообщали, что РФ отвела северокорейские войска с линии фронта. В частности The New York Times пишет, что их не видели на линии боестолкновения уже около двух недель.
В то же время представитель ССО полковник Александр Кондратенко в комментарии "Украинской правде" подтвердил эту информацию. Он добавил, что вероятной причиной могли стать большие потери среди бойцов из КНДР.