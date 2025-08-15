Эти важные вопросы поставлены на карту перед встречей Трампа и Путина

Ключевые вопросы перед встречей на Аляске подытожило The Guardian.

Чтобы саммит на Аляске имел хоть какой-то результат и помог достичь содержательного мирного урегулирования, надо решить несколько ключевых вопросов. Об этом говорится в статье The Guardian. В то же время, авторы отметили, что в решение этих вопросов и достижения хоть какого-то прорыва на Аляске "мало кто верит".

Первый вопрос, требующий обсуждения - это территория. Сейчас пятая часть Украины оккупирована Россией. Теперь Россия говорит, что в обмен на прекращение огня Украина должна передать ей еще 9000 кв км Донецкой области. Это прокомментировал президент Владимир Зеленский, отметив, что этого не позволяет украинская Конституция.

"Киев готов согласиться на прекращение огня на нынешних линиях фронта, после чего состоятся обсуждения относительно будущего статуса оккупированной территории. Это особенно деликатный вопрос. Россия стремилась к официальному признанию по крайней мере части захваченной ею территории, в частности Крыма, но в лучшем случае Украина, вероятно, согласится лишь на де-факто оккупацию", - пишет издание.

Альтернативой может стать отложение статуса оккупированных территорий на будущие переговоры, которые могут состояться через несколько десятков лет.

Второй вопрос для обсуждения - гарантии безопасности. Украина ищет замену НАТО, вступление в который остается заблокированным, в основном из-за позиции России и США. Поэтому Украина нуждается в двусторонних или многосторонних гарантиях безопасности от своих западных союзников. Как пишет The Guardian, все еще непонятно, что именно Трамп готов предложить Украине. При этом "двусторонние гарантии по образцу Японии или Южной Кореи выглядят маловероятными".

Третий вопрос - смягчение антироссийских санкций со стороны США. А, по словам членов кремлевской делегации, еще и вопрос торговых отношений между РФ и США.

"Без ощутимого прогресса по другим вопросам одностороннее ослабление санкций США было бы неожиданностью", - добавляется в статье.

В рамках мирного соглашения невозможно решить четвертый вопрос, касающийся военных преступлений, репараций и реконструкции послевоенной Украины, пишет The Guardian. Даже если Путин вернет похищенных украинских детей, то ордер на арест от Международного уголовного суда продолжит свое действие, а Украина не сможет остановить расследование военных преступлений РФ.

Издание приводит данные Всемирного банка, который подсчитал, что общая стоимость реконструкции и восстановления в Украине, где произошла большая часть войны, составляет 506 млрд евро. При этом Россия отказывается помогать финансировать реконструкцию, оставляя Украине "искать альтернативные пути финансирования послевоенного восстановления". Одним из вариантов мог бы быть арест зарубежных российских активов на сумму около 280 млрд долларов, но пока что международный консенсус по этому поводу не достигнут.

Кроме этих, есть еще много нерешенных вопросов. Среди них The Guardian выделило вопрос обмена военнопленных, контроль над Запорожской АЭС, которая находится в оккупации

Встреча Трампа с Путиным 15 августа

Напомним, что в городе Анкоридж на Аляске сегодня, 15 августа, начинается двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Перед их встречей собрались несколько сотен человек с украинскими флагами. Они выстроились вдоль пути делегаций и скандируют лозунги в поддержку Украины.

По заявлениям кремлевских представителей, украинский вопрос Путин и Трамп будут обсуждать в контексте урегулирования. Однако, подписание документов не планируется.

Как писал корреспондент Sky News, главная цель Путина - убедить Трампа согласиться на мир в Украине на российских условиях. Мол, это будет кратчайшим путем завершить войну, поскольку этого хочет сам Трамп. Зато он может сделать вид, что склонен к уступкам и может что-то предложить Трампу.

