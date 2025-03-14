С конца декабря российские беспилотники атаковали единственную дорогу снабжения ВСУ.

Отступление украинских войск из Курской области стало результатом накопления многочисленных проблем, которые начались еще в декабре. О ситуации в Курской области изданию Financial Times рассказал Артем Карякин, который был одним из первых украинских солдат, которые пересекли границу и захватили российскую территорию в Курской области.

Военный отметил, что не удивлен тем, что Россия вытесняет ВСУ. "Наши проблемы начались задолго до этого", — говорит он.

В частности, отмечает Карякин, зона вторжения ВСУ должна была быть шире. Вместо этого российские войска окружили ВСУ с трех сторон. Это было шаткое положение, и удерживать его становилось все труднее.

Видео дня

При этом один из собеседников издания, знакомый с первоначальным украинским планом вторжения, отмечал, что цели операции менялись по ходу дела. Если первоначально планировался как глубокий, но краткосрочный рейд, то затем сместился в сторону удержания территории, подвергая ВСУ большим рискам.

Карякин также отметил, что военные во время вторженния сталкивались с неожиданными проблемами, например, когда оказалось, что Starlink, ключевой инструмент для связи, не работает на российской земле.

Он рассказал, что Суджа, где украинцы обустроили командный пункт, оставалась спокойной в течение первых месяцев вторжения. Но российские войска постепенно продвигались на окраинах и вскоре у ВСУ осталась только одна дорога в Украину.

Как ухудшалась ситуация

"День X" наступил в конце декабря, когда транспортное средство на единственной оставшейся дороге снабжения было сбито российским беспилотником. Ранее россияне не добирались до автомагистрали, так что "это было начало конца нашей логистики в Курской области", отметил Карякин:

"С этого момента рои беспилотников атаковали все, что движется по дороге, что крайне затрудняло снабжение войск. Медицинская эвакуация вскоре стала практически невозможной, и наземные войска застряли в окопах на несколько недель подряд, не имея возможности провести ротацию".

В декабре на фронте Карякин заметил новое событие: северокорейские войска.

"Это была огромная толпа, бегущая по полю. Русские не делают этого, то есть, они в основном передвигаются небольшими тактическими группами до трех пехотинцев, от одного укрытия к другому. Но здесь они бежали всего в 15 метрах друг от друга, местами по 140-150 человек. Это было очень заметно", - рассказал он.

К февралю ситуация казалась все более невыносимой, "становилось все хуже и хуже", сказал военный.

Единственная дорога находилась под постоянным российским огнем, а проселочные дороги через поля также подвергались обстрелу:

"Прохождение пути всегда было 50 на 50, и, к сожалению, не всем это удавалось".

В то же время, отмечает боец, по его мнению, Курское вторжение принесло некоторые выгоды: оно дало Украине время на укрепление своей обороны в соседнем Сумском регионе и захват российских военнопленных, которых затем обменяли на высокопоставленных украинских бойцов.

Курская операция - что надо знать

Спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что российские оккупанты пытаются прорваться через границу в Сумской области, чтобы обойти подразделения ВСУ, которые находятся на Курщине, однако попадают в "мясорубку".

При этом, как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, ВСУ при отступлении были вынуждены бросать свою технику, и вследствие этого россиянам удалось захватить ценные западные образцы оружия, в том числе неповрежденные БМ Bradley, САУ М-777 и танк Abrams.

Вас также могут заинтересовать новости: