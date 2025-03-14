Россиянам удалось захватить неповрежденные БМ Bradley, САУ М-777 и танк Abrams.

Несколько дней назад украинские войска отступили из Курской области. При этом, как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, ВСУ при отступлении двигались быстро, очевидно, под покровом темноты. Тяжелую технику, которую они не могли взять с собой, они просто бросали - фактически оставляя ее врагу для захвата.

Так россияне смогли захватить "лучшие машины и артиллерию, принадлежавшие лучшим бригадам Украины", отмечает аналитик.

"В общей сложности украинцы потеряли в Курской области около 500 автомобилей и другой тяжелой техники. Россияне потеряли около 600", - пишет он.

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Танк M-1 Abrams

США передали Украине в 2023 году 31 танк M-1 Abrams, ими был оснащен один батальон элитной 47-й механизированной бригады.

"Ведя агрессивные бои, часто атакуя, 47-я механизированная бригада часто бросала поврежденные М-1 на спорной ничейной территории между украинской и российской линиями, что осложняло попытки восстановить многомиллионные танки. Поэтому неудивительно, что, покидая Курскую область, бригада оставила еще один поврежденный Abrams... и россияне захватили его", - пишет Акс.

В результате потери 47-й механизированной бригады составили не менее 10 и не более 19 М-1. Однако, к счастью, 49 новых М-1 скоро поступят в качестве военной помощи из Австралии.

Боевая машина M-2 Bradley

М-2 Bradley, возможно, является лучшей боевой машиной в российско-украинской войне благодаря сбалансированному сочетанию мобильности, защиты и огневой мощи.

Администрация Байдена отправила в Украину более 300 Bradley , а украинцы распределили их по меньшей мере в шесть батальонов, в том числе в 47-ю механизированную бригаду. Сейчас ВСУ уже потеряли не менее 80 своих Bradley, и еще по крайней мере одна была захвачена россиянами в Курской области, пишет Акс.

При этом проблема в том, что новые Bradley у ВСУ больше не появятся, если администрация Дональда Трампа не пообещает дополнительные экземпляры.

САУ М-777

Прибытие первой САУ M-777 британского производства в Украину весной 2022 года стало поворотным моментом, ознаменовав начало перехода устаревшей артиллерии Украины с советских орудий и снарядов на новейшие западные орудия и снаряды.

В общей сложности украинцы получили около 200 M-777. Однако их важность делает их приоритетными целями для россиян, и за время войны украинцы потеряли по меньшей мере 55 M-777. Одну из таких САУ россияне смогли захватить и при вытеснении ВСУ из Курской области, и это, возможно, первая неповрежденная M-777 в руках России.

Курская операция - последние новости

12 марта ВСУ организованно оставили значительную часть Курского плацдарма, включая город Суджа. Позже главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил отвод украинских сил на более выгодные рубежи в Курской области, но без уточнения актуальной линии фронта.

Председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" и член Атлантического совета Юрий Романюк высказал предположение, что Украина выводит войска из Курской области по требованию американцев.

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