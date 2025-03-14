По данным ОВА, вражеские ДРГ значительно активизировались, объявлена эвакуация из 8 населенных пунктов.

Российские оккупационные войска пытаются прорваться через границу в Сумской области, чтобы обойти подразделения ВСУ, которые находятся на Курщине (РФ), однако попадают в "мясорубку". Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, пограничники фиксируют попытки малых штурмовых групп противника подойти к границе, зайти на территорию Украины, и, используя особенности местности, максимально глубоко, насколько могут, проникнуть в Сумскую область. На украинской территории оккупанты хотят закрепиться, чтобы в дальнейшем дождаться таких же групп для подкрепления и наращивания боевых возможностей.

"Но фактически эти группы, даже если они где-то прячутся на местности, уничтожаются нашими воинами с помощью FPV-дронов, артиллерии... Видим, что враг просто бросает в такую мясорубку своих военных, не жалея их, с надеждой, что им удастся накопиться и проводить дальше штурмовые действия вглубь нашего государства", - сказал Демченко.

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Как уточнил спикер, речь идет за направление села Новенькое, или левее - в направлении населенного пункта Журавка.

"Но все составляющие Сил обороны, все подразделения, которые находятся на этом направлении применяют все имеющееся вооружение - артиллерию, минометные расчеты, беспилотные летательные аппараты для того, чтобы уничтожать эти группы еще на подходе к нашей границе...Фактически, как на территории Украины, так и вне линии государственной границы за минувшие сутки подтверждено, что около 15 военнослужащих РФ убиты, и более 10 получили ранения и вынуждены были отходить от нашей территории", - рассказал пограничник.

По его словам, задача Сил обороны и в дальнейшем наращивать огневые возможности для того, чтобы не допустить накопления противника на этом участке, чтобы зона активных боевых действий по нашей территории не расширялась, потому что это угрожает подразделениям ВСУ, которые находятся в Курской области.

По словам Демченко, сейчас для того, чтобы зайти в Сумскую область российские штурмовики любую военную технику не используют, потому что местность, особенно в направлении села Новенькое, им это не позволяет. Поэтому фактически враг осуществляет движение в пешем порядке, малыми штурмовыми группами в количестве от 2 человек, иногда - по 5.

В то же время, по данным Сумской ОГА, по состоянию на 8:00 пятницы, 14 марта, ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов региона. Зафиксировано 10 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская и Великописаревская громады.

"Юнаковская громада - враг совершил авиаудар КАБ - было два взрыва, и обстрел САУ - 5 взрывов. Великописаревская община: зафиксирован авиационный удар КАБ - 3 взрыва", - говорится в сообщении.

В течение 13 марта россияне совершили 93 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области - под ударами были Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Ахтырская, Глуховская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.

Эвакуация на Сумщине

Также во время заседания Совета обороны Сумской области 13 марта принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из 8 населенных пунктов Юнаковской и Миропольской общин. По словам начальника Сумской ОГА Владимир Артюха, во время заседания заслушивалась оценка обстановки со стороны всех военных структур и сил безопасности.

"По оперативным данным наших военных, ситуация на границе сегодня напряженная, но контролируемая. Подразделения российской армии не пересекли границу и не захватили ни одного населенного пункта на территории Сумской области", - подчеркнул Артюх.

Он уточнил, что сейчас речь идет об эвакуации более 540 местных жителей, но есть определенные проблемы с теми, кто отказывается выезжать. Кроме того, по словам чиновника, действия вражеских диверсионных групп активизировались почти по всей границе Сумской области.

Ситуация в Сумской области

Как писал УНИАН, по данным DeepState, в Сумской области российские оккупанты пытаются пробраться в Басовку между Журавкой и Новеньким. В основном они используют для этого пехоту, однако если сначала они передвигались пешком, то теперь используют для этого квадроциклы. На обнародованном видео можно увидеть, как происходят бои на этом направлении. Там россияне в быстром темпе группами пехоты пытаются зайти в село и закрепиться.

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