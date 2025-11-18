Ситуация на Купянском направлении очень сложная. Силы обороны пытаются сделать все возможное, чтобы не дать врагу перейти реку Оскол. Об этом рассказал командир группы "Терра" в составе 3-го Армейского корпуса Николай Волохов с позывным "Абдула" в эфире канала Киев24.
По его словам, когда начнутся морозы, врагу будет труднее наступать, а сейчас россияне от погоды получают только преимущества.
"Когда туманы, то наше основное средство, которым мы сдерживаем врага, - FPV-дроны - работают значительно хуже. У дрона спереди камера, и когда туман, то человек не видит глазами, и дрон также ничего не видит. Поэтому поражать цель очень трудно. А для поражения бронетехники крайне важно, чтобы этот боеприпас попал именно этим носиком под правильным углом и никак иначе. И если этот боеприпас попадает за 2 метра - это не работает", - пояснил военный.
Волохов говорит, что враг действует малыми штурмовыми группами, пытаясь просочиться, как и в Донецкой области, впрочем, не так успешно.
"Мы понимаем, что их цель - занять как можно больше плацдармов. Это такие участки, с которых потом будет удобно наступать. Там есть река Оскол, и пока они находятся по ту сторону Оскола. И чтобы наступать, им сперва надо ее форсировать, перевезти технику, пехоту, создать склады и уже потом двигаться дальше", - отметил командир группы.
Он уточнил, что враг очень хотел бы быть "по эту сторону" реки Оскол - тогда он мог бы планировать наступление после того, как все оттает, хотя, добавил военный, россияне, "к сожалению, и зимой умеют воевать".
"Наша задача - всеми средствами использовать эту естественную преграду и не дать им перейти", - подчеркнул Волохов.
Ситуация в Купянске
Как сообщал УНИАН, россияне не так и не смогли окружить украинские силы в Купянске, при этом постепенно теряют контроль над городом, рассказал недавно представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.
Он отметил, что в северных районах Купянска оккупантов "немного уменьшилось" благодаря эффективным контрдействиям Сил обороны.
"Пока победой это назвать нельзя, это рабочий процесс... Но уже наверняка можно сказать, что анонсы россиян о падении Купянска были немного преждевременными", - подчеркнул спикер.
При этом он признал, что ситуация на Купянском направлении остается сложной и для ВСУ, ведь подразделения, которые дислоцируются в городе, страдают от невозможности получить и пополнение, и боеприпасы и иногда даже продукты.