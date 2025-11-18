Когда начнутся морозы, врагу наступать будет труднее, а сейчас он от погоды получает только преимущества, говорит Волохов.

Ситуация на Купянском направлении очень сложная. Силы обороны пытаются сделать все возможное, чтобы не дать врагу перейти реку Оскол. Об этом рассказал командир группы "Терра" в составе 3-го Армейского корпуса Николай Волохов с позывным "Абдула" в эфире канала Киев24.

По его словам, когда начнутся морозы, врагу будет труднее наступать, а сейчас россияне от погоды получают только преимущества.

"Когда туманы, то наше основное средство, которым мы сдерживаем врага, - FPV-дроны - работают значительно хуже. У дрона спереди камера, и когда туман, то человек не видит глазами, и дрон также ничего не видит. Поэтому поражать цель очень трудно. А для поражения бронетехники крайне важно, чтобы этот боеприпас попал именно этим носиком под правильным углом и никак иначе. И если этот боеприпас попадает за 2 метра - это не работает", - пояснил военный.

Видео дня

Волохов говорит, что враг действует малыми штурмовыми группами, пытаясь просочиться, как и в Донецкой области, впрочем, не так успешно.

"Мы понимаем, что их цель - занять как можно больше плацдармов. Это такие участки, с которых потом будет удобно наступать. Там есть река Оскол, и пока они находятся по ту сторону Оскола. И чтобы наступать, им сперва надо ее форсировать, перевезти технику, пехоту, создать склады и уже потом двигаться дальше", - отметил командир группы.

Он уточнил, что враг очень хотел бы быть "по эту сторону" реки Оскол - тогда он мог бы планировать наступление после того, как все оттает, хотя, добавил военный, россияне, "к сожалению, и зимой умеют воевать".

"Наша задача - всеми средствами использовать эту естественную преграду и не дать им перейти", - подчеркнул Волохов.

Ситуация в Купянске

Как сообщал УНИАН, россияне не так и не смогли окружить украинские силы в Купянске, при этом постепенно теряют контроль над городом, рассказал недавно представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

Он отметил, что в северных районах Купянска оккупантов "немного уменьшилось" благодаря эффективным контрдействиям Сил обороны.

"Пока победой это назвать нельзя, это рабочий процесс... Но уже наверняка можно сказать, что анонсы россиян о падении Купянска были немного преждевременными", - подчеркнул спикер.

При этом он признал, что ситуация на Купянском направлении остается сложной и для ВСУ, ведь подразделения, которые дислоцируются в городе, страдают от невозможности получить и пополнение, и боеприпасы и иногда даже продукты.

Вас также могут заинтересовать новости: