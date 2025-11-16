Трегубов отметил, что в северных районах Купянска оккупантов "немного поубавилось" благодаря эффективным контр-действиям Сил обороны.

Россияне не так и не смогли окружить украинские силы в Купянске, при этом постепенно теряют контроль над городом. Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов в телемарафоне.

"Путин объявлял, что там все окружены, но больше подобного не заявляет. Потому что этого как тогда не было, так и сейчас нет. Наоборот, идет тенденция к тому, что россияне очень постепенно, но теряют контроль над городом", - сказал он.

Он отметил, что в северных районах Купянска оккупантов "немного уменьшилось" благодаря эффективным контр-действиям Сил обороны.

Видео дня

"Пока победой это назвать нельзя, это рабочий процесс... Но уже наверняка можно сказать, что анонсы россиян о падении Купянска были немного преждевременными", - отмечает он.

Вместе с тем, он отметил, что ситуация на Купянском направлении остается сложной для обеих сторон, при этом с российской стороны логистика в город фактически отсутствует. В то же время для Сил обороны логистические проблемы также стоят очень остро, и подразделения, которые дислоцируются в городе, страдают от невозможности получить и пополнение, и боеприпасы и иногда - даже продукты.

"Но, тем не менее, поскольку у украинцев логистика лучше налажена, а россиян осталось сейчас количественно и качественно меньше, ситуация для них сложнее. О результате мы сказать не можем, потому что процесс еще идет, но об изменении динамики - россияне снова облажались в своих обещаниях на этом направлении", - подчеркнул Трегубов.

Купянск - последние новости

Ранее Трегубов отмечал, что численность врага в Купянске сократилась за последнюю неделю и сейчас составляет, по разным оценкам, около полусотни оккупантов.

Военный рассказал, что российские оккупанты пытаются действовать не только в самом городе, но и на юге и юго-востоке от него. Таким образом пытаются оттеснять украинские войска с левого берега реки Оскол, но больших успехов у них нет.

В то же время старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" отмечал, что ситуация на Купянском направлении довольно сложная. В частности - на выступлении в районе населенного пункта Купянск-Узловой, на левом берегу реки Оскол, где возникли проблемы, в том числе, с логистикой.

Вас также могут заинтересовать новости: