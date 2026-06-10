Движение россиян в Крым проблемное: в ISW говорят об усилении Украиной ударов

Отмечается, что это окажет "каскадный эффект" на наступательные операции России в ближайшие месяцы.

Российское военное командование было вынуждено запретить движение военных грузов по главной автомагистрали, соединяющей материковую часть России с Крымом, из-за украинских ударов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что российское военное командование Восточной группировки войск 6 июня издало приказ, запрещающий движение военных грузов по автомагистралям М-14 Ростов-Крым (которую российские оккупационные чиновники обозначают как Р-280) и А-291 Керчь – Симферополь – Севастополь (Таврида), начиная с 7 июня. При этом М-14 является основным маршрутом снабжения России, соединяющим материковую часть России с оккупированным Крымом через оккупированный юг Украины. Это связано с тем, что Силы обороны взяли под огневой контроль эти автомагистрали.

В ISW напомнили, что российскими оккупационными чиновниками ранее были введены ограничения на использование коммерческими пассажирскими транспортными средствами автомагистрали М-14 и участка автомагистрали Белгород-Мариуполь (Р-150), проходящей через оккупированную Луганскую область.

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Аналитики отмечают, что в результате ударов по основным наземным линиям коммуникаций России и по железнодорожной инфраструктуре в оккупированной Украине с весны 2026 года нарушена военная логистика России. При этом прогнозируется, что ухудшение обеспечения российских сил на передовой будет продолжаться в ближайшее время или до тех пор, пока российские войска не разработают контрмеры. "Украина, вероятно, еще больше расширит и усилит свою ударную кампанию средней дальности, что окажет каскадное влияние на наступательные операции России в ближайшие месяцы", – говорится в отчете ISW.

Дроны ВСУ "отрезали" россиян от стратегически важного маршрута – подробности

Как сообщал УНИАН, российское командование закрыло стратегическую автомагистраль Р-280 , соединяющую Мариуполь с Симферополем, для собственной военной логистики.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что запрет вступил в силу 7 июня – после того, как украинские дроны установили фактический огневой контроль над маршрутом. Он сказал, что всего за две недели трафик на трассе упал на 71% – раньше по маршруту ежедневно проезжало около 3800 вражеских грузовиков, а теперь их количество сократилось примерно до 1100.

В то же время он уточнил, что о полной блокировке логистики оккупантов в этом направлении пока речь не идет.

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