Порт Мариуполя обесточен: оккупанты лишились важного логистического узла, - 'Азов'

Отмечается, что логистика российских войск значительно затруднена.

Оккупанты лишились возможности использовать Мариупольский торговый порт, поскольку были уничтожены его объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram 1-й корпус НГУ "Азов".

При этом там отметили, что речь идет о совместной операции с Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, Центром специальных операций "А" СБУ и Силами беспилотных систем.

"Благодаря слаженной работе всех задействованных подразделений, враг получил очередной болезненный удар. Морской торговый порт в Мариуполе полностью обесточен, а логистика российских войск существенно затруднена. "Азов" продолжает контролировать логистические мощности и применять санкции против россиян в Приазовье", - говорится в сообщении.

Речь идет о поражении электроподстанции, радиолокационного оборудования, ремонтной инфраструктуры, башни управления и емкости с горюче-смазочными материалами, а также подсанкционного сухогруза "Lady Augusta", который является частью теневого флота РФ.

Удары по россиянам - что известно

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины наносят удары по логистике врага, чтобы остановить наступление.

Российское военное командование было вынуждено запретить движение военных грузов по главной автомагистрали, соединяющей материковую часть России с Крымом, из-за украинских ударов.

В отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что в результате ударов по основным наземным линиям коммуникаций России и по железнодорожной инфраструктуре в оккупированной Украине с весны 2026 года нарушена военная логистика России. При этом аналитики прогнозируют, что ухудшение обеспечения российских сил на передовой будет продолжаться в ближайшее время или до тех пор, пока российские войска не разработают контрмеры.

Российское командование закрыло стратегическую автомагистраль Р-280, соединяющую Мариуполь с Симферополем, для собственной военной логистики.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что запрет вступил в силу 7 июня - после того, как украинские дроны установили фактический огневой контроль над маршрутом. Он сказал, что всего за две недели трафик на трассе упал на 71%.

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