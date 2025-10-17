Нефтебаза и комбинат поражены ударными дронами.

В ночь на 17 октября подразделения Сил специальных операций (ССО) ударными дронами поразили ряд объектов противника на временно оккупированной территории Крыма.

Как сообщается в их Telegram, результатом успешных действий ССО Украины является поражение нефтебазы в населенном пункте Гвардейское и ФГКУ комбината "Гвардейский", что в населенном пункте Карьерное, Сакского района.

"Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные действия с целью остановки врага", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 октября во временно оккупированном Крыму беспилотники ЦСО "А" Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ поразили ряд объектов врага. Среди них: Феодосийский морской нефтяной терминал; подстанция 220 кВ "Кафа", которая является частью энергомоста РФ - Крым; подстанция 330 кВ "Симферополь" - там прогремела серия взрывов.

13 октября Силы обороны Украины ударили по предприятию "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии. Было повреждено 16 резервуаров с горючим, уцелевших после предыдущей атаки. На территории предприятия продолжается масштабный пожар.

Кроме того, по данным Генштаба, в ночь на 14 октября подразделения Сил обороны Украины поразили радиолокационную станцию РЛС П-18 в Красной Поляне (ВОТ АР Крым), пункт управления БпЛА в Олешках (ВОТ Херсонской области) и склад боеприпасов в районе Макеевки (ВОТ Донецкой области).

