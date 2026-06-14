Украина взяла под огневой контроль ключевые пути в Крым: эксперт объяснил последствия для РФ

С 2014 года Крым превратился в военный склад снабжения для группировки в Херсонской и Запорожской областях.

Украинские удары по Чонгару, Перекопу и Арабатской стрелке показали россиянам, что эта зона теперь перешла под наш огневой контроль.

Об этом заявил Андрей Крамаров, военный эксперт, офицер резерва ВСУ в эфире "Фабрики новостей". "Уничтожено очень хорошо и максимально эффективно, и самое главное – мы показали врагу, что эта зона на данный момент уже является зоной нашего оперативного огневого контроля. Это, в том числе, осуществляется в контексте полной, скажем так, изоляции Крыма, и нет возможности на данный момент полноценно использовать трассу, которая идет из Мелитополя, Мариуполя, которую россияне по своей глупости назвали трассой "Новороссия"", – сказал он.

По словам эксперта, происходит определенная транспортная изоляция Крыма.

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"Кроме того, напомним, что на данный момент выведен из строя Керченский порт, и остается лишь Крымский мост, сухопутная часть для поставок, и порт Феодосии. И по хорошей традиции каждую неделю мы отмечаем новое достижение украинских middle strike, уничтожение сухопутного сообщения между Херсонской, Запорожской областями и временно оккупированной территорией Крыма", – отметил Крамаров.

Он подчеркнул, что Крым еще с 2014 года был превращен в военный склад, откуда осуществлялось снабжение для группировок в Херсонской и Запорожской областях.

"Для них Крым все же был ключевым логистическим хабом. А на данный момент эта логистика для них фактически утрачена. И то, что столько лет, 8 лет до полномасштабного вторжения, стягивали в Крым, сейчас будет критически изолировано, его невозможно будет доставить на линию фронта. Ну и полный топливный кризис – это тоже приятно, то есть страна-заправка осталась без бензина", – сказал эксперт.

Кроме того, он добавил, что если таким образом россияне не смогут атаковать Херсонскую, Запорожскую и Николаевскую области, то это уже будет большим достижением.

Удары по логистике россиян: что известно

Как сообщал УНИАН, благодаря тому, что Силы обороны Украины наносят удары по логистике россиян, в частности по мостам, активность штурмов снизилась. При этом пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин не исключил, что снижение активности обусловлено накоплением сил врага на определенных участках.

Однако большое значение имеет контроль над логистикой противника, в частности над такими важными объектами, как мосты. Речь идет не только о Чонгарском мосте, но и об ударах по мостам на Северо-Крымском канале и трассе, ведущей от российского Таганрога в Крым.

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