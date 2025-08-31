Кремль завышает 'успехи' оккупантов на фронте: ISW раскрыли главную цель

Кремль создает иллюзию "неизбежной победы" несмотря на рекордные потери армии, отмечают американские аналитики.

Кремль систематически преувеличивает масштабы военных достижений, чтобы создать иллюзию "неизбежной победы" над Украиной и повлиять на позицию западных партнеров. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российское военное руководство координировано распространяет ложные данные о темпах наступления. Так, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что с марта 2025 года российская армия якобы захватила 3500 км² украинской территории и 149 населенных пунктов. Однако, по данным ISW, реальные показатели значительно скромнее - около 2346 км² и 130 населенных пунктов.

Подобные заявления делает и министр обороны РФ Андрей Белоусов, который утверждает, что войска продвигаются на 600-700 км² ежемесячно. На самом же деле, по оценкам экспертов, в 2025 году этот показатель не превышает 440-500 км².

ISW подчеркивает, что Кремль игнорирует собственные катастрофические потери. Только в 2024 году погибли по меньшей мере 93 тысячи российских военных, а с начала 2025-го - еще более 56 тысяч. Несмотря на использование мобильных групп на квадроциклах и мотоциклах, продвижение российской армии остается "ползучим" и не имеет стратегической устойчивости.

"Москва стремится заставить Запад поверить, что Украина не способна победить, и склонить его к уменьшению поддержки. Но это ложная и опасная иллюзия", - подчеркивают в ISW.

Как сообщал УНИАН, высокопоставленные представители Белого дома теряют терпение из-за европейских лидеров, которые, как утверждается, в частных разговорах подталкивают президента Украины Владимира Зеленского ждать "нереального" мирного договора, подрывая стремление президента США Дональда Трампа к миру.

Раздражение усилилось на фоне серии негативных публикаций о спецпосланнике Трампа Стиве Уиткоффе, которого представляют как человека неподготовленного к своей роли.

