Братчук напомнил, что ГУР удалось поразить в Азовском море вражеский ракетоноситель.

Если подтвердится, что российские оккупанты поразили в устье Дуная один из кораблей ВМС ВСУ именно морским безэкипажным катером, это будет означать, что Силы обороны вышли в Черном море на новый уровень противостояния с РФ. Такое мнение в эфире телемарафона высказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

"То, что определенные прогнозы военных аналитиков и военных инженеров, к сожалению, оправдались. То есть враг подошел к определенной черте, где он продемонстрировал на практике, что может использовать и то...", - сказал Братчук.

По его словам, Украине надо то, что мы имеем, противопоставить и работать на опережение.

"Хочу подчеркнуть, я думаю, что на этом этапе мы вышли на какой-то новый уровень противостояния в Черном море Российской Федерации. Мы не можем потерять, мы не потеряем те достижения, которые есть. Тем более, что Главное управление разведки Минобороны показало, что у нас есть, что показать снова - мы атакуем уже в Азовском море. А оно на сегодня, я подчеркиваю - на сегодня, является внутренним морем Российской Федерации", - подчеркнул Братчук.

Он объяснил, что атакуя российские корабли в Азовском море, Силам обороны удалось пройти преграды, различные барьеры, которые оккупанты создали для защиты. И в этом контексте, отметил спикер, "интересно" выглядит Новороссийск (РФ), где базируются сейчас основные единицы Черноморского флота России.

Что известно о поражении украинского корабля

Напомним, вчера, 28 августа, стало известно, что российские оккупанты нанесли удар по одному из кораблей ВМС ВСУ. В Военно-морских силах Украины подтвердили поражение.

Вчера сообщалось, что погиб один военный моряк, сегодня представитель украинских ВМС подтвердил гибель еще одного члена экипажа. В Минобороны РФ утверждают, что произошла атака по разведывательному кораблю "Симферополь", когда тот находился в устье Дуная.

В Кремле утверждают, что судно затонуло. Украинская сторона пока воздерживается от деталей относительно состояния корабля и количества раненых моряков, потому что продолжаются поисково-спасательные мероприятия.

