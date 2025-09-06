Юсов заверил, что Украина прилагает все усилия, чтобы конфликт завершился справедливым миром как можно скорее.

Для того, чтобы война в Украине закончилась до конца 2026 года, должно совпасть много факторов. Об этом в интервью Новости.LIVE рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Говоря о возможном завершении боевых действий до конца этого года, он отметил, что каждый аналитик, когда изучает ту или иную проблему, дает различные сценарии и прогнозирует, какова вероятность их воплощения в жизнь.

"Безусловно, есть признаки внешние, внутренние, экономическая ситуация в России, их потери, которые свидетельствуют о тех или иных показателях. Но реальная ситуация на поле боя - это реальная ситуация на поле боя", - отметил Юсов.

По его мнению, война может закончиться до конца 2026 года при условии, если совпадет много факторов. Речь идет, по его словам, об усилении санкционного, экономического давления на государство-агрессора, усиление оборонной и экономической помощи для Украины, более жесткую позицию партнеров Украины.

Также, утверждает представитель разведки, на вероятное завершение войны влияют способность украинских Сил обороны сдерживать и отбрасывать врага, возможности украинской дипломатии, а также "готовность украинского общества дальше защищать собственную страну".

"Анализируя все эти факторы, можно делать те или иные выводы. Но то, что Украина прилагает все возможные и невозможные усилия, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее и закончился справедливым миром, - просто факт", - добавил Юсов.

Другие мнения о том, когда закончится война в Украине

Как писал УНИАН, генерал-лейтенанта США в отставке Бен Ходжес поделился, сколько Россия еще сможет вести войну. Он, в частности, высказал мнение, что это может продолжаться "еще год или полтора". По его словам, интенсивность боевых действий российских войск на фронте будет зависеть от давления Соединенных Штатов не только на Москву, но и на Киев.

Также недавно канцлер Германии Фридрих Мерц высказался относительно окончания войны в Украине. Он сказал, что не теряет надежды на мир, но и также не имеет никаких иллюзий. Немецкий политик отметил, что готов к тому, что война, которую Россия ведет в Украине, затянется еще надолго.

В то же время президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в конце августа заявлял, что война в Украине скоро закончится. По его словам, и президент РФ Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский "знают, к чему приведет этот конфликт", так же как и Европа и президент США Дональд Трамп. Мол, "они только ждут момента, когда наберутся смелости" объявить об окончании войны.

