Американский генерал-лейтенант считает, что интенсивность боевых действий будет зависеть от давления США на РФ и Украину.

Несмотря на заявления России о готовности к мирному урегулированию войны с Украиной, Кремль не скрывает, что продолжает и дальше наращивать свои военные мощности. Поэтому, страна-агрессор, вероятно, будет вести и в дальнейшем боевые действия в Украине, высказал мнение генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в видео, которое доступно на YouTube-канале 24 канала.

Хотя бывший военный и отметил, что людей у кремлевского диктатора хватает, а вот насчет возможностей военной промышленности он сомневается. Ходжес отметил, что по-прежнему Россия вынуждена много импортировать оружия из КНДР.

"Я предполагаю, что Россия может продолжать войну в Украине еще год или полтора", - сказал американский генерал-лейтенант.

Видео дня

По его мнению, интенсивность боевых действий российских войск на фронте будет зависеть от давления США не только на Москву, но и на Киев. Ходжес не исключает, что президент США Дональд Трамп будет подталкивать обе стороны к переговорам.

"На данный момент я не вижу никаких признаков того, что Путин имеет хоть какое-то уважение к администрации Дональда Трампа или что его убеждает любая из позиций, которые она продвигает", - отметил генерал-лейтенант США.

Также Ходжес считает, что летняя кампания России в Украине для него, как командира, не была оправданной, ведь стране-агрессору нечем похвастаться. По его мнению, из-за того, как в СМИ все это освещается и обсуждается, складывается искаженное впечатление.

"Сколько раз мы слышали о новом российском наступлении, о массированных атаках и продвижении вперед. И если не всматриваться внимательно в карту и не понимать детально, что именно ты читаешь или слышишь, может сложиться впечатление, что победа России является неизбежной и невозможной для предотвращения", - сказал генерал-лейтенант США.

По его мнению, сейчас важно противостоять этому нарративу и называть вещи своими именами.

"Что именно Россия получила в течение этого лета и какой ценой? Очевидно, что россияне не учитывают количество погибших. Им безразлично. Но даже Российская Федерация не имеет неограниченного человеческого ресурса", - отметил он.

Ходжес не уверен, что Россия сможет продолжать воевать в Украине бесконечно. Без сомнения, добавил он, что главной целью их наступления было поддержание постоянного давления на украинскую сторону, ведь и наша страна несет потери.

"Но для нападающего, для оккупационной армии, я не считаю, что такая стратегия или подход будет жизнеспособным или устойчивым в течение следующих двух лет", - добавил американский военный.

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что Украина создает эшелонированную оборону от российских "Шахедов". Он рассказал, что сейчас стоит задача подготовить больше операторов дронов-перехватчиков, обеспечить их необходимым количеством "эффективных средств поражения" и радиолокационными станциями. Сырский добавил, что противовоздушная оборона является приоритетом для него лично, поскольку от ее эффективности в борьбе с "Шахедами" зависит безопасность украинского тыла.

Также мы писали, что ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман считает, что сейчас невозможно отбить военным путем оккупированные Россией украинские территории даже при поддержке партнеров. Поэтому, по его мнению, согласиться на замораживание линии фронта является разумным варинатом. Он отметил, что замораживание, это не полное прекращение боевых действий. Они не будут в таком случае такими интенсивными.

Вас также могут заинтересовать новости: