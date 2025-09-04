За годы войны спецслужбы обеих стран нашли дешевый и доступный ресурс.

8 мая 2023 года 17-летний российский подросток Павел Соловьев пролез через дыру в заборе авиационного завода в Новосибирске. Он вместе с двумя друзьями искали военный самолет, который можно было бы поджечь. В частности анонимный аккаунт в Telegram пообещал им за это миллион рублей, что для ребят было невероятной суммой денег.

Однако когда ребята увидели бомбардировщик Су-24, то испугались, поэтому решили поджечь траву вокруг него, но снять это на видео, чтобы казалось, что самолет охватило пламя.

"Сейчас Соловьев отбывает почти восемь лет в исправительной колонии. Его и его друзей, задержанных в течение недели, признали виновными в совершении умышленных актов саботажа. Дети не подозревали, что это была, как пришли к выводу российские следователи, тайная атака от имени Украины. По словам матери, Соловьева и его друзей просто попросили "помочь авиазаводу получить страховку" за сожженный самолет. Ее сын когда-то мечтал открыть собственную автомастерскую", - рассказывает журналист-расследователь в Meduza Лилия Яппарова для The New York Times.

Мать сказала журналистке, что теперь все его планы разрушились.

Яппарова отметила, что это не единственный такой случай. За годы войны спецслужбы обеих стран нашли дешевый и доступный ресурс - молодежь, которую можно завербовать для одноразовых тайных атак.

"Вот как это работает. Сначала анонимный пользователь связывается с детьми через Telegram, WhatsApp или чат видеоигр с предложением быстрого заработка. После установления контакта кураторы предоставляют инструкции. Иногда эти указания маскируются под "игру с геолокацией". "Да, мы платим за фотографии!" - говорится в одном из онлайн-объявлений, размещенных вербовщиками, которые просят прислать фотографии полицейских машин и карет скорой помощи с пометкой места съемки. "Это как Pokemon Go, но за деньги"", - объяснила журналистка.

Она подчеркнула, что методы могут быть хуже, чем обман. В частности, на 14-летнюю украинскую школьницу давили российские вербовщики, которые получили доступ к ее интимным фотографиям, после чего угрожали опубликовать их в Интернете, если она не станет диверсанткой.

По словам журналистки, результаты с российской стороны впечатляют. Один украинский подросток, которого военная разведка РФ научила пользоваться зашифрованными средствами связи и запалом с таймером, поджег магазин IKEA в Литве.

"Группу подростков заставили распылять ненавистнические антисемитские лозунги по всей Украине. Двое 14-летних подростков взорвали бомбу возле полицейского участка на севере Киева. Трое подростков взорвали пикап в Николаеве. Даже когда саботаж не удается, это все равно пугает. Школьнику шестого класса из Тернополя, что на западе Украины, предложили деньги за поджог объекта критической инфраструктуры; он сообщил об этом в полицию", - добавила Яппарова.

В то же время в туалетах школ небольших российских городов можно найти листовки с личными QR-кодами украинских вербовщиков. По их указаниям можно поджечь что угодно - полицейскую машину в Санкт-Петербурге, штаб-квартиру ветеранов в Ставрополе, железную дорогу в Иркутске.

"16-летний подросток тщетно пытался поджечь бомбардировщик на военном аэродроме вблизи Челябинска. Двое ребят из Омска достигли того, чего не смог он, и подожгли вертолет с помощью коктейля Молотова. Менее обеспеченные дети вместо взрывчатки используют сигареты и бензин со своих скутеров", - рассказала журналистка.

Однако таким злоумышленникам это не сходит с рук. С весны 2024 года Служба безопасности Украины арестовала около 175 несовершеннолетних, причастных к шпионажу, поджогам и взрывам, которые организовали российские разведчики.

"Самому младшему из них 12 лет. Россия не разглашает такую информацию, но правозащитники, с которыми я общалась, говорят, что таких случаев не менее 100. По словам Игоря Волчкова, адвоката, специализирующегося на семейном праве, во время войны количество детей в одном из главных следственных изоляторов Москвы выросло с 20 до 100 подростков, среди которых много детей, подозреваемых в проукраинском саботаже", - отметила автор материала.

В свою очередь Россия не только вербует молодежь, а пытается устранить ее сразу после выполнения задания.

"По крайней мере в трех случаях российские агенты пытались устранить людей, которых они наняли, дистанционно взрывая взрывчатку, когда новобранцы совершали диверсию. Именно это произошло с двумя подростками из Ивано-Франковска, которые пытались взорвать железную дорогу: один погиб, другой потерял ноги. Те, кто выжил после выполнения задания, могут быть привлечены к ответственности как террористы или приговорены к многолетнему психиатрическому лечению", - объяснила журналистка.

Как Россия вербует украинцев

Ранее представитель Главного управления разведки Андрей Юсов объяснил, как РФ вербует украинцев. По его словам, во время вербовки украинцев российские спецслужбы сочетают идеологическую основу, которую подкрепляют финансовыми обещаниями.

"Но какой-то условной бабушке, которая согласилась снимать военные объекты, приятнее понимать, что она не просто сделала что-то за 30 сребреников. Но и ради какой-то памяти за победу и дедов. Эти вещи российские спецслужбы умеют сочетать", - подчеркнул Юсов.

Он отметил, что российские пропагандисты гибридизируют факты и каждый раз меняют историю о 8 и 9 мая.

"Если говорить о фейковых преступлениях украинского движения сопротивления 40-х годов, то масштабы обвинений со стороны Путина с каждым годом все увеличиваются. То есть мы могли бы представить, что Украинская повстанческая армия - это какая-то сверхмощная сила была, несколько миллионов человек по меньшей мере, как работает путинская пропаганда. Поэтому так они работают", - добавил представитель ГУР.

