Да Силва считает, что политики ждут момент, когда наберутся смелости и объявят о прекращении войны.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что о том, что война в Украине скоро закончится, знают не только обе стороны конфликта, но и США и страны Европы, пишет Rai News.

"Все знают, что эта война скоро закончится. Я считаю, что и президент Путин, и Зеленский знают, к чему приведет этот конфликт, так же как и Европа и Трамп. Они лишь ждут момента, когда наберутся смелости объявить о его окончании", - сказал президент Бразилии.

Также да Силва раскритиковал решение Европейского Союза, который выделил 800 миллиардов евро на перевооружение всех стран-членов. По мнению президента Бразилии, эти средства следует потратить на другие цели.

Видео дня

"Когда нам нужны деньги для борьбы с голодом и поддержки лесов, эти ресурсы следует выделить на другие цели", - высказал мнение да Силва.

Он добавил, что больше всего международных лидеров беспокоит то, кто возьмет на себя "долг войны" в Восточной Европе.

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заговорил о возможности введения санкций и пошлин не только против России, но и в отношении Украины. Он отметил, что тысячи молодых людей умирают каждую неделю и он может положить этому конец, наложив санкции или используя очень большие пошлины, которые будут дорого стоить России или Украине. Трамп добавил, что будет добиваться того, чтобы встреча между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась.

Также мы писали, что военный обозреватель Юлиан Рёпке считает, что летнее российское наступление в Украине провалилось. Он добавил, что большинство целей Москвы, которые ставились на период с апреля по август 2025 года, врагу не удалось реализовать. Рёпке отметил, что российские оккупанты пытались захватить Покровск в Донецкой области и в августе им удалось прорваться в город, но за три недели все подразделения РФ были уничтожены или взяты в плен.

Вас также могут заинтересовать новости: