'Есть реальная перспектива завершить эту войну', – Зеленский о беседе с Трампом

Но решающее значение будет иметь решимость Америки, подчеркнул президент Украины.

Президенты Украины и США провели телефонный разговор. Как рассказал Владимир Зеленский в Telegram, он поздравил президента Дональда Трампа и всех американцев с Днем независимости.

Президент сказал, что они "очень хорошо поговорили". Зеленский выразил благодарность американцам за помощь в войне против России. Также президенты обсудили текущую ситуацию на фронте и в дипломатии.

"Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение. Договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре", – написал Зеленский.

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Саммит НАТО в Турции – что известно

Напомним, что Украина призвала союзников зафиксировать в итоговой декларации саммита, который пройдет в столице Турции 7-8 июля, ее новую роль в евроатлантической системе безопасности. Эта роль заключается в том, что Киев сегодня является не только получателем помощи от Альянса, но и вносит свой вклад в безопасность стран-членов НАТО.

Известно, что поддержка Украины станет одной из тем саммита. По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, задача саммита ясна: превратить обязательства союзников в конкретные результаты, увеличить инвестиции в промышленное производство и продолжать оказывать поддержку Украине.

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