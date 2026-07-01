Россияне массово ищут в сети, когда закончится война с Украиной, - ISW

ISW фиксирует рекордные поисковые запросы в РФ о завершении войны и признаки роста общественного недовольства после украинских ударов.

В России фиксируется резкий рост интереса к теме завершения войны против Украины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По данным сервиса Wordstat российского "Яндекса", с 22 по 28 июня пользователи совершили более 137 тысяч поисковых запросов на тему "когда Россия закончит войну против Украины". Это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Согласно данным, значительная часть таких запросов была зафиксирована в Московской и Ленинградской областях – регионах, которые российские власти пытались защитить усиленными системами ПВО, однако, как отмечается, это не полностью обезопасило их от украинских ударов.

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По данным ISW, количество подобных запросов растет уже вторую неделю подряд. Предыдущий пик интереса был зафиксирован в начале июня, когда украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург во время проведения Петербургского международного экономического форума.

Отдельно аналитики обращают внимание на социологические данные связанного с Кремлем Фонда общественного мнения (ФОМ). Опросы показали снижение уровня одобрения президента РФ Владимира Путина – с 74% до 69% в период после самых мощных ударов по Московской области.

В ISW отмечают, что, несмотря на вероятное влияние Кремля на социологические данные, даже официальные опросы фиксируют признаки роста недовольства внутри России после более чем четырех лет войны.

Удары по России – как Украина оказывает давление на Кремль

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский одобрил проведение Службой безопасности Украины 40-дневной операции воздействия на Россию с целью побудить ее к прекращению войны.

В рамках этой кампании вчера продолжалась масштабная атака беспилотников на Москву и Московскую область. Сообщалось о взрывах и пожаре в Егорьевске, а также о двух попаданиях в Дубне Московской области.

Зеленский подтвердил повторное попадание в центр космической связи "Дубна" в Московском регионе. Он отметил особый статус этого объекта, который используется для разведки и координации военных.

На фоне массированных ударов по российским тыловым городам антивоенные настроения в российских регионах резко усилились. Количество постов с критикой войны за неделю выросло на 235%.

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