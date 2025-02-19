Армию никто не будет трогать, это самоубийство: что будет с ВСУ после войны

Эксперт рассказал, что может измениться в Украине после установления мира.

Сейчас сложно представить или даже прогнозировать перспективы возможных будущих договоренностей по установлению мира в Украине. Впрочем, рано или поздно это случится, и государство должно быть готово к этому, предусмотрев ряд изменений и нормирования вопросов в целом ряде сфер, а в первую очередь - в военной. Что и как может и должно измениться, - об этом УНИАН поговорил с военным экспертом Алексеем Гетьманом.

Началась прелюдия переговорного процесса, и, возможно, будут достигнуты определенные договоренности о прекращении огня. Если представить, что это произойдет, то будет завершено военное положение и остановлена мобилизация как явление. Кто станет костяком армии мирного времени, учитывая, что должно быть как-то зафиксировано штатное количество? Какое оно будет? Как будут выбирать, кого оставить, а кого отпустить на заслуженный отдых?

Я думаю, что даже если будет отменено военное положение, то это не означает, что нам надо распускать армию. Перемирие или приостановление огня не означает окончания войны на выгодных для нас условиях под гарантии безопасности от наших партнеров, чтобы мы могли начинать, как вы говорите, демобилизацию и освобождать людей.

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Верить россиянам не стоит, мы помним эти перемирия, которые были во время АТО, - "хлебное", "рождественское", еще там много - ничего не произошло, они как стреляли, так и стреляли. Только сегодня объявили перемирие, пока там ездило ОБСЕ на своих белых джипах, смотрело, никто не стреляет, только солнце село, ОБСЕ уехало - сразу начались мины и снаряды.

Поэтому, что бы ни подписали, о чем бы ни договорились, - трогать армию никто не будет. Это самоубийство.

Кроме того, сейчас почти 10 тысяч человек в возрасте 18-24 согласилось идти служить в Вооруженные силы - это даст возможность проводить определенные ротации.

Справедливо ли говорить о том, что мы фактически из-за войны постепенно приходим к профессиональной контрактной армии, поскольку военную подготовку сейчас вводят вместо призыва? Или, может, призыв вернется? Или уже будут только контракты?

Уже была информация о том, что в армии будут только контракты, что призыв больше смысла делать нет. Если действительно будет все хорошо, и война завершится миром с определенными гарантиями нашей безопасности, то у нас будет очень большое количество людей, которые прошли службу, и многие уже решили связать свою жизнь с Вооруженными силами.

Поэтому надо будет разобраться с теми, кто уже, как говорится, при службе, и кто не хочет увольняться. Еще кого-то призывать - это куда? Этого не будет.

Контракты мирного времени. Что и для кого там будет предусмотрено и на какой период? В частности, можем ли мы каким-то образом интегрировать в новую украинскую армию бойцов из иностранного легиона, которые изъявят желание остаться здесь и служить украинскому государству? Планирует ли в контексте переговорных процессов государство что-то в этом направлении? Будут ли думать потом?

Если эти люди будут желать служить в наших Вооруженных силах, не будучи гражданами нашей страны, то у меня возникает вопрос, насколько это возможно с точки зрения законодательства. Потому что есть определенные правила. Во время войны - да - могут быть сформированы определенные иностранные бригады. Здесь все понятно с точки зрения законодательства.

После нашей, мы надеемся, победы, говорить о том, что эти люди, не граждане Украины, будут служить в Вооруженных силах Украины, - мне трудно в это верить. А то, что могут быть созданы какие-то иностранные подразделения, - это надо к юристам: на каком основании не в военное время могут у нас находиться иностранные граждане, которые являются какой-то военной группировкой. Возможно, нужно будет принять закон, который давно лежит уже в Верховной Раде, - о частных военных компаниях.

Люди и оружие. Куда денется та куча оружия и людей, которые умеют стрелять и умело запускать ракеты и дроны? Таких профессионалов просто отпустят в мирную жизнь? Как это будет делаться?

Это такие же граждане, как и те, кто не служил в Вооруженных силах и не воевал. Есть много разговоров, что могут возникнуть конфликты между теми людьми, которые вернулись, и теми, кто не воевал. Так часто бывает. Возможно, будут какие-то недоразумения. Здесь власть должна отработать на 100%, чтобы этого не пропустить, и чтобы возвращение людей с фронта было воспринято нормально, и чтобы к этим людям было уважение и определенное правильное отношение.

Со стороны украинского государства, те люди, которые защищали государство, - что они получат, кроме благодарности? И должны ли они что-то получить?

Есть прописаны определенные льготы, которые эти люди могут получить. Там много льгот предусмотрено для этих людей, как возмездие за то, что они сделали для страны.

Но, знаете, я думаю, что уже после того, как война закончится по-настоящему, а не перемирием, то будут приняты определенные дополнительные законы или постановления или Кабмина, или Офиса президента, о том, что именно, каким образом эти люди должны получить в качестве благодарности от страны за то, что они ее защитили в такое трудное время.

А является ли предложенная Зеленским идея о единой армии Европы выходом для нас как для государства и для людей, которые обладают глубоко профессиональными навыками по защите страны? То есть, Европа финансирует, а наши ребята заходят, например, в те же страны Балтии, откуда, по слухам, собираются убираться войска Трампа?

Я был недавно в Литве. Они очень удивляются, что мы говорим о какой-то опасности, гарантиях. Они говорят: "Это вы наша гарантия от опасности. Мы хотим, чтобы не немцы здесь были, а чтобы вы находились, и тогда мы будем уверены, что вы нас защитите". То есть это первый нюанс.

Второй - о том, что надо создавать единую армию Европейского Союза, - это не идея Зеленского, давайте будем справедливыми. Такая идея была уже, она гуляет уже 5-6 лет по Европейскому Союзу. И об этом много было разговоров.

Этот вопрос в Европе рассматривают, но здесь уже есть некоторые очень "горячие" министры иностранных дел, которые начинают говорить, что "нет, никаких таких единых армий не будет, никто в этом не будет участвовать".

Я думаю, что было бы хорошо, чтобы эту идею поддержали. Тогда наша армия была бы первой в этом. Мы могли бы многому научить европейских военнослужащих, многое они могли бы получить полезного для совместной защиты Европы.

Не столкнемся ли мы с тем, с чем когда-то имел проблему Советский Союз, когда из Афганистана пришла куча людей, которые создавали различные криминальные группировки по признакам службы для решения определенных вопросов в пользу определенных лиц? Не ждет ли нас всплеск криминала после войны, и как это предупредить? Что надо делать уже сейчас?

Всегда, когда люди возвращаются с войны, возникают определенные проблемы с тем, что эти люди могут оказаться в криминальных структурах. Государство должно сделать так, чтобы те люди, которые вернулись, могли найти свое место в гражданской жизни. Тогда каких-то проблем, желания присоединиться к каким-то криминальным структурам, не будет.

Надо понимать, что человек 3-4 года, или больше, был на войне, защищал Родину, умеет обращаться с оружием, со всем, что необходимо для того, чтобы вести, например, боевые действия.

И когда такой человек приходит, а к нему есть неуважение и дерзкое отношение, то, конечно, он может обидеться и пытаться что-то доказать через силу, становясь на путь криминала.

Такое было после Корейской войны, такое было после Вьетнамской войны в Соединенных Штатах. У нас это тоже будет. Вопрос в том, насколько мы сможем сделать так, чтобы это не имело массового характера.

справка Алексей Гетьман военный эксперт Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины. Военный аналитик. Занимался политической деятельностью. В 2012-м, 2014-м и 2015-м годах выдвигался в парламент – первый раз как самовыдвиженец, второй – как мажоритарщик от "Радикальной партии" Олега Ляшко, третий – от гражданского движения "Общее дело", однако все три раза проиграл. Работал в Батальоне имени генерала Кульчицкого. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает в качестве военного эксперта в СМИ и на телевидении.

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