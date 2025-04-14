Они якобы хотели получить дополнительный подзаработок.

Двое пленных китайских граждан - Ван Гуанцзюнь и Чжан Ренбо, которых недавно взяли в плен в Донецкой области, уверяют, что не ожидали оказаться в зоне боевых действий в Украине, и рассказали, как попали на войну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они рассказали сегодня во время пресс-конфереции.

В частности, Ван с помощью переводчика, рассказал, что имел работу в Китае, но потерял ее во время пандемии коронавируса, поэтому решил найти подработку. По его словам, с российским рекрутером он сначала о работе реабилитолога для раненых военных, а когда попал в Москву, то понял, что у него нет другого выбора, кроме как идти воевать. Ему обещали 200-250 тысяч рублей в месяц.

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Ренбо заявил, что "сперва отправился в Россию путешествовать, а потом решил подзаработать денег". Он отметил, что якобы договаривался работать на стройке.

Они рассказали, что китайских граждан вербуют с помощью популярных соцсетей, в том числе TikTok.

"В китайских соцсетях, в частности в TikTok можно увидеть ролики, на которых есть люди в военной форме. В Китае престижно быть военным, но не каждый может быть военным. Поэтому люди пытаются принять участие в боевых действиях в других местах", - рассказали они.

Также пленные отметили, что в Китае пропагандируется дружественное отношение к России, и возможно именно это побуждает людей доверять РФ. Относительно, войны в Украине, то, по их словам, информацию подают как победы России, что она захватила что-то и тому подобное.

Ван прибыл в Москву 5 февраля 2025 года, после чего имел пятидневное обучение, а затем, в частности в Ростове. После этого его отправили в Донецкую область. По его словам, он попал на линию боевого соприкосновения 1 апреля. Чжан приехал в Москву 20 декабря 2024 года, оттуда - в Ростов, затем был отправлен во временно оккупированную Донецкую область. Оба пленные заявили, что надеются на обмен и хотят вернуться в Китай.