По словам президента, есть документы, которые подтверждают, что это граждане Китая.

В Донецкой области Силы обороны взяли в плен двух китайских военных. Как сообщает корреспондент УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом во время совместной с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером пресс-конфереции 8 апреля в Киеве.

"Британцы и Германия действительно нам передали сигнал относительно США. Это не новость, но, тем не менее, могут не присутствовать (на заседании "Рамштайна", - ред.). Но мне кажется, нам есть что обсудить с американцами. И будем верить, что они изменят свою позицию, особенно после сегодняшней новости. Мы взяли в плен китайских военных на территории Украины", - заявил он.

По словам президента, это произошло в Донецкой области.

Видео дня

"В бой вступили украинцы в Донецкой области - Тарасовка, Белогоровка - с шестью китайскими военными. Двое - в плену. Соответственно, есть документы, есть их паспорта, есть даже кредитные карты. Это граждане Китая", - сказал Зеленский.

Он отметил, что это важно, и США нужно больше уделить внимание тому, что происходит.

"Это еще одна страна, которая военно поддерживает вторжение России в Украину на стороне России. Это еще одна (страна) после Ирана, Сирии, военных Северной Кореи. Но есть разница: северокорейцы на Курском направлении воевали против нас. Китайцы воюют на территории Украины", - пояснил президент.

Он подчеркнул, что это важный момент, который нам нужно срочно обсудить с партнерами.

В своем телеграмм-канале Зеленский добавил, что есть информация о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше, чем двое.

"Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных сил", - сказал он.

Также он заявил, что поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.

"Привлечение Россией еще и прямо или косвенно Китая в эту войну в Европе - это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны. Он ищет, как воевать дальше. На это точно нужна реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы был мир", - добавил президент.

Пленные россияне

Как сообщал УНИАН, на одном из направлений бойцы 4-го полка "Рейнджер", входящего в структуру Сил специальных операций (ССО), зачистили часть населенного пункта и захватили в плен российского оккупанта.

"В результате слаженных специальных действий "рейнджеры" 4-го полка уничтожили живую силу противника и зачистили часть населенного пункта", - говорилось в сообщении.

Задача выполнялась при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и четкого планирования на всех уровнях. В результате во время зачистки захвачена документация врага, а также взят в плен российский военнослужащий.

Вас також можуть зацікавити новини: