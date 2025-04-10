Он говорит, что не хочет возвращаться в Россию.

Президент Владимир Зеленский показал новые кадры допроса гражданина Китая, который воевал против Украины на стороне Российской Федерации.

Он сообщил в своем Telegram-канале, что сейчас Служба безопасности осуществляет необходимые процессуальные действия с китайцами, которых взяли в плен в Донецкой области. Кроме того, Украина изучает информацию об участии других граждан КНР в войне:

"Очевидно, что это не единичные случаи, а системная российская работа, в частности, на территории и в юрисдикции Китая по вербовке граждан этого государства на войну. Нужно сделать все необходимое, чтобы у России не было таких и подобных возможностей затягивать и расширять войну".

На вопрос, относятся ли к нему в украинском плену лучше, чем в армии Российской Федерации, пленный ответил утвердительно. Мужчина отметил, что хочет вернуться домой.

"К нам относятся лучше и здесь безопаснее. Я не хочу вернуться в Россию", - сказал он.

Плен ВСУ

В начале апреля украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российской армии в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что они имеют соответствующие документы и личные вещи.

Украинская разведка также сообщила о наличии более 150 китайских граждан, участвующих в боевых действиях на стороне России.

Китайская сторона отреагировала на эти сообщения, назвав такие заявления безответственными и отрицая официальное участие своих военных в конфликте.

Вас также могут заинтересовать новости: