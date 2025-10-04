Нефтеперерабатывающий гигант, производящий более 10 млн тонн топлива в год, оказался под ударом.

В ночь на 4 октября в городе Кириши, Ленинградская область РФ, беспилотники поразили один из ключевых объектов российской энергетической инфраструктуры - нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ).

По данным российских Telegram-каналов и губернатора региона Александра Дрозденко, в промзоне произошло возгорание, к тушению пожара привлечены экстренные службы.

Дрозденко утверждает, что российская ПВО якобы сбила семь вражеских беспилотников. Местные жители сообщали в соцсетях, что именно завод стал главной целью атаки. По словам очевидцев, на предприятии было по меньшей мере четыре "прилета".

"Киришинефтеоргсинтез" расположен более чем в 800 км от границы с Украиной и принадлежит компании "Сургутнефтегаз". Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России с годовой мощностью более 10 млн тонн нефти. Предприятие производит бензин, дизель, авиатопливо и другие нефтепродукты, обеспечивая значительную часть внутренних потребностей РФ.

Другие удары по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 3 октября, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ. По сообщениям местных пабликов, объект подвергся попаданиям.

Предприятие расположено более чем в 1400 километрах от границы с Украиной, что делает атаку одной из самых глубоких по тыловым объектам России. Власти региона пока официально не комментируют инцидент. Источники УНИАН утверждают, что это была операция СБУ.

